Lautaro Martinez rischia una lunga squalifica dopo quanto accaduto alla fine di Juventus-Inter: altri 4 possono saltare Napoli-Inter.

La sfida dell’Allianz Stadium ha visto il capitano e numero 10 dell’Inter molto nervoso alla fine della partita, per la sconfitta, per la prestazione generale e anche per quella sua personale, visto che ha sbagliato molto e soprattutto si è divorato un gol praticamente fatto a pochi passi dalla porta nel primo tempo.

Dopodiché si è scatenata la polemica proprio a causa del suo nervosismo e ora c’è chi chiede la “prova tv” che porti a una lunga squalifica per “El Toro”.

Squalifica Lautaro Martinez: cosa è successo e il motivo

A fine partita le telecamere hanno inquadrato un Lautaro Martinez mai visto così nervoso prima. Il capitano dell’Inter era furente e ha salutato i tifosi nerazzurri con un velocissimo applauso prima di dirigersi verso gli spogliatoi per analizzare la gara e poi tornare a Milano.

Ciò che fa discutere, però, sono le frasi pronunciate da Lautaro Martinez al triplice fischio. Il capitano dell’Inter avrebbe più volte imprecato e bestemmiato e per questo motivo rischierebbe una lunga squalifica.

I social sono completamente impazziti dopo questo gesto di Lautaro Martinez e c’è chi chiede la “prova tv” da parte del Giudice Sportivo per portare alla squalifica del capitano dell’Inter che salterebbe, con almeno due giornate, la sfida Scudetto contro il Napoli.

Lautaro Martinez come Lavezzi? Le accuse di Chiariello

Il gesto e le parole di Lautaro Martinez sarebbero molto gravi per il regolamento della Serie A. Tutto, ora, è nelle mani del Giudice Sportivo che sta refertando l’accaduto e sta analizzando le immagini per capire realmente cosa sia successo e se, eventualmente, ci saranno motivazioni per portare alla squalifica di Lautaro Martinez.

Umberto Chiariello, giornalista di Radio CRC e tifoso del Napoli, ha riportato alla memoria una situazione molto simile accaduta qualche anno fa al Napoli, quando Ezequiel Lavezzi fu espulso dalla prova tv dopo una gara contro la Roma e la squalifica non gli permise di essere presente alla sfida Scudetto contro il Milan.

“Adesso Lautaro bestemmia in diretta tv REITERATAMENTE“, ha scritto il noto giornalista su X, “ci sarà la prova televisiva o (come spesso è accaduto da Passaportopoli in poi) l’ Inter la farà ancora franca?“.

Lautaro e non solo: altri 4 a rischio squalifica

Lautaro Martinez rischia la squalifica e di saltare Napoli-Inter per le bestemmie di fine partita. Ma il campo ha anche altro da dire e possono esserci delle clamorose novità anche per altri 4 super protagonisti della sfida del Maradona di inizio marzo.

Il Napoli potrebbe perdere Anguissa per squalifica, in quanto diffidato. Contro il Como dovrà stare molto attento a non prendere un’ammonizione. Lo stesso vale, per l’Inter, per Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan.