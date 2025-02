Il miracolo di Conte a Napoli: c’è un dato che non lascia alcun dubbio

Antonio Conte e il suo “miracolo napoletano”: c’è un confronto che rende perfettamente l’idea dell’exploit del tecnico azzurro

Se un anno fa il Napoli si aggirava tra le macerie di un post-scudetto traumatico, oggi la squadra di Antonio Conte è la vera sorpresa della stagione. Non perché non fosse attrezzata per stare in alto, ma perché nessuno si aspettava un cambiamento così radicale in così poco tempo.

Basta guardare la classifica per capire quanto sia cambiato il panorama: il Napoli è primo con 56 punti, pur avendo pareggiato le ultime tre partite, e ha persino allungato sull’Inter, che sta vivendo una stagione molto più complicata rispetto alla cavalcata trionfale dello scorso anno. La Juventus si è riavvicinata ai piani alti, mentre Milan e Roma continuano a faticare. Ma la vera rivoluzione porta la firma di Conte.

Un anno fa, di questi tempi, il Napoli era una squadra allo sbando. Dopo l’addio di Spalletti, l’effetto scudetto era evaporato tra decisioni discutibili della società – che in realtà sono solo diminuite, non sparite – e un rendimento da metà classifica. I cambi di allenatore avevano lasciato un Napoli senza identità, con una difesa fragile e un gioco spento.

Oggi, invece, la musica è cambiata: dopo 25 giornate, gli azzurri hanno 17 punti in più rispetto alla stessa fase della scorsa stagione: un salto impressionante che racconta molto del lavoro del tecnico salentino.

Punti dopo 25 giornate: 56 (+17 rispetto al 2023/24)

Gol subiti: la difesa è tra le migliori del campionato

Continuità: solo 2 sconfitte in tutto il campionato

Mentalità vincente: anche nei momenti difficili, la squadra non crolla

Insomma, Conte ha dato al Napoli quello che mancava: ordine, solidità e pragmatismo. Gli azzurri non brillano sempre per spettacolarità, ma sono tornati ad essere una squadra affidabile, che sa come gestire le partite e soprattutto come difendere un vantaggio, uno dei grandi problemi della scorsa stagione.

Inter e Milan in calo, Juve a due facce: il confronto tra le big

Se il Napoli vola, l’Inter fa i conti con un’involuzione evidente. La squadra di Simone Inzaghi ha 12 punti in meno rispetto allo scorso anno e fatica nei big match, come dimostrato dalla sconfitta contro la Juventus nell’ultimo turno.

Anche il Milan è in difficoltà, con un pesante -11 rispetto alla stagione passata: Pioli ha lasciato la panchina, e il club rossonero si trova a inseguire senza quella continuità che lo aveva portato al secondo posto un anno fa.

La Juventus, invece, ha vissuto un campionato a due facce. La partenza è stata complicata, con Thiago Motta che ha dovuto affrontare problemi di adattamento e qualche pareggio di troppo. Ma nelle ultime settimane i bianconeri sembrano aver ritrovato ritmo, riducendo il distacco dalla vetta e tornando in corsa per le posizioni che contano.

Il campionato ha mostrato una chiara separazione tra chi ha fatto passi avanti e chi è rimasto indietro. Se Napoli, Lazio e Atalanta hanno migliorato il proprio rendimento, Inter, Milan e Roma stanno pagando il prezzo di una stagione meno brillante. Di seguito, la classifica aggiornata con il confronto rispetto alla scorsa stagione:

Napoli 56 punti (+17 rispetto al 2023/24)

Inter 54 (-12)

Atalanta 51 (+6)

Juventus 46 (-8)

Lazio 46 (+6)

Fiorentina 42 (+4)

Milan 41 (-11) *

Bologna 41 (-1)

Roma 37 (-4)

Udinese 33 (+10)

Genoa 30 (0)

Torino 28 (-8)

Como 25 (Serie B)

Cagliari 25 (+6)

Lecce 25 (+1)

Hellas Verona 23 (+3)

Empoli 21 (-1)

Parma 20 (Serie B)

Venezia 16 (Serie B)

Monza 14 (-19)

(* una gara in meno)