Retroscena Juve: il passaggio turno in Champions dipendeva anche… dal Napoli

L’uscita dalla Champions della Juventus fa ancora rumore: e dire che gli sarebbe bastato “tifare” per il Napoli…

Il calcio è spesso una questione di dettagli, di scelte fatte o mancate, di incastri che, a posteriori, fanno riflettere. Se la Juventus avesse potuto riscrivere il proprio destino europeo, forse avrebbe sperato che il Napoli chiudesse un affare in più nel mercato invernale. Il protagonista? Noa Lang, l’uomo che ha fatto la differenza nella sfida contro i bianconeri e che, ironia della sorte, avrebbe potuto vestire l’azzurro.

L’eliminazione della Juventus per mano del PSV Eindhoven porta una firma chiara: quella di Noa Lang. L’esterno olandese ha seminato il panico nella difesa bianconera, superando ripetutamente Timothy Weah e lasciando il segno con accelerazioni e giocate di altissimo livello. Il suo impatto sulla gara è stato devastante, eppure il suo destino avrebbe potuto essere molto diverso.

Molti sanno che Lang era nel mirino del Napoli nella sessione di mercato invernale. Con il club partenopeo a caccia di un rinforzo offensivo, il nome dell’olandese era diventato sempre più caldo dopo i tentativi sfumati per Alejandro Garnacho e Karim Adeyemi. Il Napoli aveva fatto passi concreti per provare a portarlo in Italia, ma il PSV Eindhoven ha bloccato tutto, deciso a non privarsi di un elemento chiave nel pieno della stagione.

Guardando oggi la situazione, è inevitabile porsi una domanda: e se Noa Lang fosse sbarcato a Napoli, invece di restare in Olanda? Forse la storia della Juventus in Champions League avrebbe avuto un epilogo differente. Senza il talento dell’olandese, il PSV avrebbe avuto meno frecce nel proprio arco e, chissà, la Juve avrebbe potuto strappare un passaggio del turno che ora sembra solo un’illusione.

Lang e il rimpianto Napoli: “Mi ha disturbato mentalmente”

Dopo la partita, lo stesso Noa Lang ha ammesso che il mancato trasferimento lo ha colpito psicologiamente: “Mi ha disturbato mentalmente, ho sentito che mi veniva tolto qualcosa. È stato difficile accettarlo, ma sono un professionista e ho voltato pagina. Ora penso solo a vincere con il PSV.”

Una dichiarazione che lascia intendere come il passaggio in Serie A fosse davvero vicino, prima che il club olandese mettesse il veto sulla cessione. Il risultato? Un giocatore più motivato che mai, capace di trascinare il PSV e di eliminare la Juventus dalla competizione.

La storia di Noa Lang è solo uno dei tanti esempi di come le scelte di mercato possano cambiare il destino di una stagione. Il Napoli ha mancato l’occasione di portare un talento in azzurro, mentre la Juventus ha subito sulla propria pelle le conseguenze di quella mancata operazione.

Chissà se a Torino qualcuno, oggi, starà ripensando a quel colpo sfumato e al suo impatto sul cammino europeo. Una cosa è certa: nel calcio, anche gli affari degli altri club possono rivelarsi decisivi.