Conte riflette sul futuro: De Laurentiis ha già l’erede, ma c’è la clausola

Il futuro di Antonio Conte al Napoli non è scolpito nella pietra. Se a fine stagione dovesse esserci una separazione, De Laurentiis avrebbe già individuato il sostituto ideale. E una clausola potrebbe rendere tutto più semplice

Certe storie sembrano destinate a durare per sempre, altre invece nascono con un grande fuoco ma rischiano di spegnersi in fretta. Quella tra Antonio Conte e il Napoli è ancora in bilico tra le due possibilità.

Da un lato, c’è un allenatore che ha trasformato una squadra in difficoltà in una seria pretendente al titolo. Dall’altro, c’è un ambiente che lo ha accolto come un salvatore ma che potrebbe non soddisfare le sue ambizioni a lungo termine.

Il tecnico pugliese non ha mai nascosto le sue richieste: vuole un progetto chiaro, investimenti mirati e una squadra all’altezza per competere su più fronti. Ma De Laurentiis sarà disposto ad assecondarlo? Se le risposte non saranno quelle giuste, l’addio a fine stagione non sarebbe un’ipotesi così remota.

Chi conosce il presidente del Napoli sa che non ama farsi trovare impreparato. Se davvero Conte dovesse decidere di lasciare, non ci sarebbe spazio per l’improvvisazione. Il nome più caldo per raccoglierne l’eredità? Vincenzo Italiano.

Napoli, Italiano per il dopo Conte: col Bologna c’è la clausola rescissoria

L’attuale allenatore del Bologna ha da tempo conquistato la stima di ADL. Già ai tempi della Fiorentina, il suo stile di gioco propositivo e la capacità di valorizzare i giocatori lo avevano messo sotto i riflettori. Adesso, con un Bologna competitivo e in crescita, ha dimostrato di essere pronto per una piazza ancora più esigente.

Ma il dettaglio più interessante è un altro: secondo quanto riportato da SerieANews.com, il contratto di Italiano prevede una clausola rescissoria. Questo significa che, se lui decidesse di cambiare aria, basterebbe versare la cifra pattuita per portarlo in azzurro senza troppe trattative. Un dettaglio che fa tutta la differenza del mondo, soprattutto in un’estate che si preannuncia caldissima sul fronte allenatori.

Attenzione, però: il Napoli non è l’unico club con gli occhi su Italiano. Anche il Milan, alle prese con possibili cambiamenti in panchina, sta monitorando la situazione. I rossoneri potrebbero farsi avanti, ma i partenopei hanno una carta importante: l’immediata disponibilità di un progetto che garantirebbe a Italiano una crescita graduale, senza la pressione di dover vincere subito a tutti i costi.

Tutto comunque dipenderà dalla decisione di Conte. Se il tecnico ex Juve e Inter resterà, la società dovrà garantirgli un progetto all’altezza delle sue richieste e del miracolo sportivo che sta portando a termine. Se invece la separazione diventerà realtà, allora De Laurentiis dovrà muoversi in fretta per assicurarsi il miglior sostituto possibile.

E con un’opzione come Italiano già pronta sul tavolo, il Napoli potrebbe voltare pagina senza perdere tempo. Il prossimo capitolo della storia azzurra è ancora tutto da scrivere. Resta solo da capire chi terrà in mano la penna.