De Laurentiis sogna: il nuovo stadio potrebbe arrivare grazie… alle scommesse

Nuovo stadio del Napoli, le scommesse arrivano in aiuto di ADL? Vi spieghiamo in che modo la nuova legge potrebbe favorire il club

Il calcio italiano sta per entrare in una nuova era, e questa volta il cambiamento potrebbe arrivare da una direzione inaspettata: le scommesse sportive.

Dopo anni di restrizioni, il governo sta valutando di allentare il divieto di pubblicità per il betting, permettendo ai concessionari autorizzati di tornare a sponsorizzare il mondo del pallone.

Ma la vera notizia per i tifosi del Napoli è un’altra: una parte dei fondi derivanti dalle scommesse sarà destinata alla costruzione di nuovi stadi e alla riqualificazione di quelli esistenti. Un’occasione che Aurelio De Laurentiis potrebbe sfruttare per dare finalmente una casa moderna alla squadra azzurra.

Aurelio De Laurentiis si trova di fronte a un bivio: ristrutturare lo Stadio Maradona o puntare su un impianto completamente nuovo? Fino a oggi, il problema principale era sempre lo stesso: i costi esorbitanti. Ma con la nuova riforma che prevede un fondo finanziato dalle scommesse, il sogno di un nuovo stadio per il Napoli potrebbe diventare più concreto.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, la commissione Cultura del Senato è pronta a dare il via libera all’affare sulle prospettive di riforma del calcio italiano, includendo la revisione del divieto pubblicitario legato al gioco d’azzardo. Questo significherebbe nuove entrate per il calcio e un’opportunità unica per chi, come il Napoli, ha bisogno di un impianto moderno.

Il Decreto Dignità del 2018 aveva messo un freno netto alla pubblicità delle scommesse sportive, vietandola su ogni mezzo, dagli stadi ai media. Ora, il Parlamento chiede di valutare una modifica a questa regola, almeno per quanto riguarda il settore sportivo.

Il ministro dello Sport Andrea Abodi ha sottolineato l’importanza di distinguere tra scommesse legali e illegali. In altre parole, la pubblicità tornerà, ma solo per gli operatori autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Questo permetterà di regolamentare il settore, garantendo nuove entrate alle squadre di calcio senza lasciare spazio a forme di pubblicità incontrollata.

Lo stadio del Napoli e i fondi dalle scommesse: il piano di Abodi

La vera novità riguarda la destinazione dei ricavi provenienti dalla pubblicità sulle scommesse. Una parte significativa di questi fondi sarà utilizzata per la costruzione di nuovi stadi e la ristrutturazione degli impianti esistenti. Secondo le prime stime, almeno l’1% del valore complessivo delle puntate sarà destinato a un fondo per migliorare le infrastrutture sportive italiane.

Per il Napoli, questa potrebbe essere la chiave per realizzare finalmente un progetto ambizioso. De Laurentiis ha più volte espresso il desiderio di dotare la squadra di uno stadio moderno e funzionale, ma la mancanza di fondi ha sempre bloccato il progetto. Ora, con l’arrivo di nuove risorse, il sogno potrebbe diventare realtà.

Da anni si discute su come finanziare il calcio italiano e garantire la competitività delle squadre. Con il ritorno delle sponsorizzazioni sulle scommesse sportive, il Napoli potrebbe essere tra i club a trarne maggiore beneficio.

Ma la domanda rimane: De Laurentiis punterà sulla ristrutturazione del Maradona o su un impianto completamente nuovo? I tifosi aspettano una risposta, e questa volta potrebbe arrivare più in fretta del previsto. Una cosa è certa: il futuro dello stadio del Napoli passa anche per il mondo delle scommesse.