Attento Napoli, ti soffiano Meret: due big pronte a prenderlo a zero

Meret come Zielinski? Attenzione alla situazione contrattuale del portiere e soprattutto a due big del nostro campionato che la seguono con attenzione

Il Napoli ha già commesso un errore con Piotr Zielinski, perso a parametro zero la scorsa estate. E ora rischia di ripetersi con Alex Meret. Il portiere titolare degli azzurri ha un contratto che scade a giugno 2025, e dal 1 febbraio è libero di trattare con chiunque. Eppure, la questione sembra ancora sottovalutata.

Dall’esterno, il club trasmette tranquillità: si parla di un’intesa che arriverà senza problemi, senza fretta. Ma la realtà è diversa. Se davvero ci fosse fiducia totale, perché non blindarlo con un contratto pluriennale? Perché i suoi rinnovi sono sempre stati corti e negoziati all’ultimo momento? Il rischio è chiaro: se il Napoli aspetta troppo, qualcuno potrebbe approfittarne. E le prime squadre pronte a inserirsi sono proprio due grandi rivali del club azzurro.

L’ambiente partenopeo non ha mai accolto Meret con un amore incondizionato. Fin dai suoi primi anni al Napoli, il portiere è stato costantemente messo in discussione: prima David Ospina, poi i dubbi sulla sua capacità di giocare con i piedi, infine le continue voci su possibili nuovi portieri in arrivo. E la società non è da meno: basti pensare che nell’anno dello scudetto era a un passo dallo Spezia (!), poi si è ripreso il posto e non l’ha lasciato più.

Nonostante tutto, Meret ha sempre risposto sul campo, dimostrando di essere un portiere affidabile, con grandi riflessi e numeri solidi. Eppure, il Napoli non ha mai mostrato un impegno concreto nel blindarlo per il futuro. Se non si chiude presto il rinnovo, sarà inevitabile che qualcuno ci provi.

Meret a scadenza e niente rinnovo: Inter e Milan pronte ad approfittarne

Va detto che al momento la situazione appare ancora molto serena, e almeno ufficialmente sia il Napoli che l’agente del calciatore, Federico Pastorello, ostentano tranquillità e buoni rapporti. Se Meret dovesse realmente liberarsi a zero, in Serie A ci sono almeno due club che potrebbero provare il colpo: Inter e Milan.

Il titolare nerazzurro, Yann Sommer, ha dato grande sicurezza alla squadra di Simone Inzaghi, ma i suoi 37 anni iniziano a pesare. Il club sta già pensando a un sostituto per il futuro, e un portiere esperto di Serie A, con ancora molti anni davanti e disponibile a costo zero, sarebbe una soluzione perfetta.

Dall’altra parte di Milano, la situazione è ancora più delicata. Mike Maignan non sta vivendo la sua miglior stagione e il suo contratto, in scadenza nel 2026, non è stato ancora rinnovato. Se il francese dovesse partire in estate, il Milan avrebbe bisogno di un nuovo numero uno affidabile. Meret, a parametro zero, sarebbe l’occasione perfetta per sistemare la porta senza spendere cifre folli.

Il Napoli può ancora evitare l’errore fatto con Zielinski, ma deve muoversi in fretta. Meret non ha mai forzato la mano, né ha dato segnali di voler cambiare aria, ma se si continuerà a rimandare, il rischio che si guardi intorno diventerà sempre più concreto.

Adesso la palla è in mano al club: prolungare il contratto e blindare definitivamente il portiere, oppure correre il rischio di perderlo a zero, vedendolo magari difendere la porta di una rivale. De Laurentiis è pronto a scommettere ancora sul suo numero uno?