Billing, il protagonista: il dato che nessuno aveva notato e quanto costa riscattarlo

C’è qualcosa di Philip Billing che probabilmente non conoscevate: un dato impressionante e il prezzo per riscattarlo in estate

Arrivato senza troppi clamori, Philip Billing si sta prendendo la scena. Eppure, fino a poche settimane fa, in pochi avrebbero scommesso su di lui come uomo decisivo.

Quando il Napoli ha chiuso il suo arrivo a gennaio, l’operazione è stata accolta con un certo scetticismo: un centrocampista possente, utile alla causa, ma non certo un nome da far entusiasmare i tifosi. Ora, però, la prospettiva sta cambiando.

Il gol contro l’Inter ha acceso i riflettori su di lui, ma non è stata un’eccezione: il danese ha numeri che raccontano di un giocatore molto più offensivo di quanto si pensi. E ora il Napoli deve prendere una decisione: riscattarlo o lasciarlo tornare in Inghilterra?

Quando si pensa a Billing, la prima immagine è quella di un gigante che lotta in mezzo al campo, che recupera palloni e sporca il gioco avversario. Ma c’è un dettaglio che è sfuggito a molti: il danese ha sempre avuto una spiccata propensione all’inserimento e un ottimo feeling con il gol.

In Premier League, con il Bournemouth, ha messo a segno 7 reti e 1 assist nel 2022-23 e ha mantenuto un rendimento simile anche in precedenza. Il dato che sorprende di più, però, arriva dalla Championship: nella stagione 2021-22 ha chiuso con 10 gol e 10 assist. Numeri da trequartista più che da mediano.

Ecco perché Antonio Conte e Giovanni Manna hanno deciso di portarlo in azzurro. Il Napoli aveva bisogno di un giocatore fisico, ma capace anche di rendersi pericoloso negli ultimi metri. E Billing, con il suo tempismo negli inserimenti, sta dimostrando di poter essere quell’elemento capace di spostare gli equilibri.

Napoli, quanto costa riscattare Billing? La decisione a giugno

Il tema ora è chiaro: Billing vale davvero 10 milioni di euro? Questa è la cifra fissata per il suo riscatto dal Bournemouth, che a gennaio ha accettato di cederlo in prestito con diritto di riscatto. Un investimento che, sulla carta, sembra abbordabile per un club come il Napoli. Ma la domanda è: è il profilo giusto per il futuro della squadra?

Il danese offre caratteristiche che, ad oggi, nel centrocampo azzurro mancano. Un giocatore in grado di abbinare centimetri, intensità e presenza offensiva, con la possibilità di trasformarsi in una risorsa chiave nelle rotazioni di Conte.

Tuttavia, tutto dipenderà dal suo rendimento nelle prossime settimane. Se continuerà a essere decisivo, il Napoli potrebbe anche chiudere l’operazione senza troppi dubbi. Se invece dovesse perdere brillantezza, Manna potrebbe scegliere di destinare quei 10 milioni su altri obiettivi.

L’impatto di Billing sta crescendo e il Napoli si trova davanti a una scelta delicata. La sua fisicità e capacità di inserimento rappresentano un’arma interessante per il futuro, ma il suo acquisto definitivo dipenderà anche e soprattutto dalla sua continuità di rendimento.