Napoli, a fine campionato subito il dopo-Kvara: il favorito è proprio lui

Dopo l’addio di Kvaratskhelia, che intanto incanta in Champions, il Napoli ripartirà quest’estate con la caccia di un nuovo esterno sinistro: gli azzurri preparano un grande colpo per sostituirlo

Nel calcio ci sono addii che lasciano rimpianti e altri che confermano la scelta giusta. Khvicha Kvaratskhelia è già entrato nella seconda categoria. Il suo trasferimento al Paris Saint-Germain non è stata solo una questione di soldi, ma anche di ambizione.

Nella sfida contro il Liverpool in Champions League, il talento georgiano ha mostrato perché il PSG ha deciso di investire pesantemente su di lui. Dribbling, assist, e un gol annullato: classe pura. In un attacco pieno di stelle, Kvara si è preso la scena con naturalezza.

Eppure, nonostante la nuova avventura, il legame con Napoli non è stato dimenticato. Dopo la partita, ai microfoni di Sky, il suo saluto è stato essenziale: “Ciao Napoli”. Due parole semplici, ma che hanno fatto rumore.

Sostituire un giocatore come Kvaratskhelia non è una missione semplice, ma il Napoli ha un vantaggio: questa volta c’è tempo per pianificare. Dopo la cessione del georgiano e quella imminente di Osimhen, il club disporrà di circa 200 milioni di euro per rifondare la squadra.

Uno dei primi investimenti sarà su un nuovo esterno sinistro, un giocatore capace di accendere il Maradona con giocate di livello. Il nome preferito è lo stesso che era preferito a gennaio, solo che in estate si cercherà un assalto più concreto: stiamo parlando naturalmente di Alejandro Garnacho.

Garnacho, l’erede giusto di Kvaratskhelia per Antonio Conte

Alejandro Garnacho è il nome in cima alla lista del Napoli. Il giovane argentino del Manchester United ha tutto quello che serve per raccogliere l’eredità di Kvara: velocità, dribbling, personalità e una mentalità vincente.

A differenza di altri esterni seguiti dal club nell’ultimo mercato di riparazione, Garnacho ha un profilo che si sposa perfettamente con il gioco di Antonio Conte. È un destro naturale che ama partire da sinistra per rientrare sul piede forte, esattamente come faceva il georgiano.

Il problema? Il Manchester United non ha intenzione di svenderlo. Ma con un’offerta vicina ai 50 milioni di euro, il Napoli potrebbe avere le carte giuste per trattare.

Se la trattativa per Garnacho dovesse complicarsi, ci sono alternative già monitorate. Uno dei nomi più interessanti resta Karim Adeyemi del Borussia Dortmund, anche lui seguito questo inverno, un esterno che può giocare su entrambe le fasce e che ha caratteristiche perfette per un calcio rapido e offensivo.

E a proposito di profili seguiti a gennaio, resta in ballo anche Noa Lang, che con il PSV sta vivendo una stagione da protagonista. Il Napoli lo aveva già sondato a gennaio e potrebbe tornare alla carica in estate.