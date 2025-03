Problemi per Meret: il Napoli sta cercando un altro portiere all’estero

Alex Meret e quel rinnovo che non arriva: adesso il Napoli sta guardando all’estero per quello che potrebbe essere il nuovo portiere

Nel calcio, quando un rinnovo tarda ad arrivare, qualcosa di solito non quadra. È il caso di Alex Meret, il cui futuro al Napoli sembrava già scritto, almeno fino a poche settimane fa. Il portiere friulano sta vivendo una delle sue migliori stagioni, eppure il club azzurro non ha ancora chiuso il discorso per il prolungamento del contratto.

E se fino a poco tempo fa si parlava di una trattativa in fase avanzata, ora i segnali che arrivano sono meno rassicuranti. Il rischio concreto è che Meret possa lasciare il Napoli, e non sarebbe certo il solo.

Per mesi si è detto che la distanza tra Meret e il Napoli fosse minima, che mancassero solo dettagli da definire. Ma quei dettagli, col passare del tempo, sono diventati un problema. Il portiere ha un contratto in scadenza a giugno e, se non rinnoverà, il club azzurro rischia di perderlo senza incassare nulla.

Il mercato intorno a lui, nel frattempo, si sta muovendo. L’Inter aveva già mostrato interesse nei mesi scorsi e potrebbe tornare alla carica, visto che Sommer non è eterno. Anche il Milan, che sta pianificando il futuro tra i pali, segue la situazione. Ma le attenzioni non arrivano solo dall’Italia: anche all’estero alcune squadre stanno monitorando l’evolversi della vicenda.

Se il Napoli vuole blindarlo, deve accelerare. Il tempo per trovare un accordo c’è ancora, ma più passano le settimane, più il rischio aumenta.

Il Napoli si muove: occhi su un nuovo portiere all’estero

Il segnale che qualcosa non sta andando per il verso giusto è arrivato nelle ultime ore. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il Napoli avrebbe già iniziato a cercare un nuovo portiere all’estero per la prossima stagione.

Una mossa che lascia pochi dubbi: se la società sta già esplorando alternative, significa che il futuro di Meret non è più così sicuro. L’idea potrebbe essere quella di cautelarsi in caso di addio, ma potrebbe anche indicare che la dirigenza ha deciso di voltare pagina.

Non si conoscono ancora i nomi dei profili sondati, ma è chiaro che il Napoli voglia muoversi in anticipo per evitare di ritrovarsi scoperto tra i pali.

Nel frattempo, un altro portiere rischia di sfuggire. Elia Caprile, girato in prestito al Cagliari nello scambio con Simone Scuffet, sta facendo grandi cose in Sardegna. Il problema? I rossoblù hanno un diritto di riscatto e potrebbero esercitarlo a una cifra molto contenuta, 8 milioni di euro, per poi magari rivenderlo perfino al doppio.

Se così fosse, il Napoli perderebbe un talento senza averlo mai realmente testato, mentre altre squadre – tra cui il Milan, già interessato – potrebbero approfittarne.