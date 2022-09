“Ha grossi problemi”: Napoli-Liverpool, la rivelazione alla vigilia

Domani scenderanno in campo Napoli e Liverpool, ma in giorntata c’è stata un’importante rivelazione sul match del Maradona.

Dopo l’incredibile vittoria di sabato contro la Lazio di Maurizio Sarri, il Napoli è atteso adesso dal match contro il Liverpool di Jurgen Klopp. I partenopei, infatti, sfideranno il club inglese al Maradona nella gara d’esordio della fase a gironi della Champions League.

Nel Napoli c’è qualche dubbio di formazione, considerando la condizione fisica di Victor Osimhen. Il nigeriano non si è allenato nella giornata di ieri, mentre in mattinata ha svolto solo del lavoro personalizzato. Tuttavia lo stesso Luciano Spalletti è fiducioso per il recupero del suo centravanti: “Domani farà un test con il resto del gruppo, se la risposta sarà positiva, come quella di oggi, allora potrà scendere in campo”.

Se Osimhen non dovesse farcela, Spalletti schiererebbe al centro dell’attacco azzurro uno tra Simeone e Raspadori ( quest’ultimo favorito per una maggiore condizione fisica). Ma non solo il Napoli ha qualche problema di formazione, visto che anche il Liverpool ha qualche giocatore infortunato.

Napoli-Liverpool, Sheridan Bird: “Il club inglese ha grossi problemi con alcuni giocatori infortunati”

Il club inglese, oltre agli infortuni, sta andando male anche in campionato, dove ha totalizzato solo 9 punti nelle prime 6 giornate di Premier League. A confermare il momento poco felice dei ‘Reds’ è Sheridan Bird, giornalista inglese, ai microfoni ufficiali di ‘Radio Crc’: “Il Liverpool ha vinto solo due gare in questo inizio di campionato e questa una cosa inedita. Ha grossi problemi con alcuni calciatori che si sono infortunati, per cui non sta benissimo”.

Sheridan Bird ha poi concluso il suo intervento: “Tuttavia il Liverpool fa sempre paura in attacco. E’ troppo presto per fare una valutazione definitiva sulla squadra di Klopp. Il Napoli dovrà essere super concentrato. Kvaratskhelia? Sono curioso di vederlo contro i ‘Reds”.