Napoli, annuncio e tifosi in estasi: è successo prima del Liverpool

In attesa di Napoli-Liverpool i tifosi campani hanno celebrato con cori e applausi un grande ex presente al Maradona per la sfida.

L’attesa sta per finire. Tra circa un’ora, in uno stadio Diego Armando Maradona gremito e pronto per le grandi occasioni, il Napoli farà il suo debutto stagionale in Champions League. Avversario il Liverpool, ormai un leit-motiv degli ultimi anni visti i tanti scontri tra i due club favoriti dai sorteggi.

La speranza è che il calcio spazzi via le polemiche della vigilia, nate dopo il post su Twitter in cui i tifosi dei Reds venivano “avvisati” sui pericoli che avrebbero potuto correre a Napoli. Fondamentale concentrarsi sulle questioni di campo per i campani, che devono scegliere uno tra Lozano e Politano per completare il tridente offensivo.

Le emozioni comunque non mancheranno. E una di queste si è concretizzata nel pre-partita di Prime Video, quando il famoso provider Amazon ha chiamato come analista un grande ex idolo dei tifosi napoletani: Ezequiel Lavezzi.

Cori e applausi per Lavezzi prima di Napoli-Liverpool

Il Pocho è arrivato al Maradona visibilmente emozionato: “Questa per me è una serata speciale. Che non vedo l’ora di vivere per rivivere le emozioni che provavo quando giocavo qui con la maglia azzurra” ha affermato.

È stato a quel punto che i tifosi del Napoli hanno omaggiato il grande ex – 48 gol in 188 partite dal 2007 al 2012 – con uno scrosciare di applausi. Quindi è partito il coro “Pocho olè” che lo accompagnava anche in campo. Un momento davvero emozionante per tutte le persone coinvolte, Lavezzi naturalmente in primis.

L’attaccante argentino, ritiratosi a 34 anni nel 2019 dopo un’ultima esperienza in Cina all’Hebei Fortune, ha poi sottolineato l’importanza del pubblico: “La gente qui ti trasmette una grande carica, non fa che parlare di calcio. Soprattutto nella settimana in cui va in scena la Champions”.

Quello andato in scena nel pre-partita di Napoli-Liverpool è stato un momento in cui il calcio ha ancora una volta espresso tutte le grandi emozioni che è capace di regalare. Con il pubblico che non ha perso occasione per omaggiare ancora una volta uno dei suoi grandi idoli.