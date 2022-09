Napoli-Liverpool, che gioia per i tifosi: sarà al Maradona

Il Napoli questa sera scenderà in campo contro il Liverpool, ma questa sera al Maradona potrebbe esserci una grossa sorpresa.

Dopo la grande vittoria di sabato scorso contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri, il Napoli di Luciano Spalletti questa sera scenderà in campo allo Stadio Diego Armando Maradona per sfidare il Liverpool di Jurgen Klopp nel match d’esordio della fase a gironi della Champions League.

Nonostante la falsa partenza in campionato, visti i 9 punti realizzati nelle prime sei giornate di campionato, i ‘Reds’ restano comunque i super favoriti per ottenere i tre punti. Ne è consapevole anche lo stesso Luciano Spalletti: “Il Liverpool ti può mettere in difficoltà anche quando hai fatto tutto alla perfezione. Loro giocano un calcio totale, che non ti consente di respirare”.

Proprio il tecnico toscano ha ancora un paio di dubbi da risolvere per la sfida di questa sera: Osimhen-Raspadori e Politano-Lozano. Per il primo si attende la risposta del nigeriano nell’allenamento di questa mattina, mentre per il secondo è l’ex Sassuolo il favorito a scendere in campo questa sera. Tuttavia al Maradona ci sarà anche un giocatore che ha cambiato la storia del Napoli.

Napoli-Liverpool, Mertens potrebbe essere presente al Maradona

Questa sera, infatti, in tribuna al Maradona potrebbe esserci anche Dries Mertens. Il belga, come annunciato dalla moglie Kat su ‘Instagram’, è tornato per qualche giorno di relax nella sua casa partenopea a Palazzo Donn’Anna.

Si sa che l’occasione fa l’uomo ladro e Dries Mertens potrebbe coglierla per riassaporare l’ebbrezza dello Stadio che ha decantato le due lodi per nove stagioni. I tifosi, intanto, attendono con ansia la sua decisione, visto il grandissimo affetto per un belga diventato napoletano.