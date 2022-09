“Ieri ho pianto”: Napoli, la toccante dichiarazione a sorpresa

Impresa straordinaria del Napoli di Luciano Spalletti. Il club azzurro ha annichilito il Liverpool nell’esordio di Champions League.

L’esordio in Champions League del Napoli di Luciano Spalletti è stato a dir poco straordinario. Il club azzurro ha rifilato un sonoro 4 a 1 al Liverpool, vice campione d’Europa. Serata straordinaria per i tifosi partenopei con la squadra di Klopp che è andata in confusione contro l’undici azzurro.

Fin dai primi minuti il Napoli ha letteralmente surclassato gli avversari e i quattro gol della squadra padrone di casa stanno addirittura stretti al club azzurro. Ad inizio secondo tempo Spalletti ha addirittura fatto cambi ‘per far riposare’ i giocatori titolari in una sfida che ha assunto i connotati di una sorta di umiliazione per gli inglesi.

Nella giornata di ieri ha fatto il suo esordio in Champions League anche Alessio Zerbin, giovane talento azzurro subentrato nella ripresa al posto di Kvaratskhelia. L’ex talento della Primavera ha giocato senza remore intorno a campioni del calibro di Alexander Arnold e Van Dijk ed ha addirittura sfiorato il gol.

Napoli, l’agente di Zerbin racconta le sue sensazioni

Furio Valcareggi è intervenuto nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli per raccontare le sue sensazioni. Ecco le sue parole: “Ieri avevo le lacrime agli occhi per il suo esordio, mi sono davvero commosso. Spalletti crede molto in lui ed Alessio lo ha ripagato con una buona prestazione”.

L’agente ha poi parlato di Zerbin, calciatore che negli ultimi ha giocato in B e Lega Pro e che ieri ha fatto il suo esordio in Champions League: “E’ entrato con grande voglia, lui ha davvero un motore fantastico. Non è rapido, ma in generale è veloce e se ti scappa davvero non lo prendi più”.