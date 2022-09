Napoli incredulo, tifosi spiazzati: è ufficiale, l’hanno fatto davvero

Il Napoli si prepara alla prossima sfida di campionato contro lo Spezia ma intanto è arrivata una notizia appresa con nervosismo dal club.

Il Napoli, dopo la vittoria ottenuta ai danni del Liverpool, si è rimesso subito al lavoro al fine di preparare al meglio la prossima sfida di campionato contro lo Spezia. L’umore in casa azzurra, nonostante il 4-1 rifilato ai Reds di Jurgen Klopp, però non è dei migliori per un paio di motivi. Il primo, in particolare, riguarda le condizioni di salute di Victor Osimhen.

Il nigeriano, uscito intorno al 40esimo minuto, nella giornata odierna è stato sottoposto ad una serie di esami strumentali che hanno fatto emergere una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro. Un infortunio che costringerà l’attaccante a restare ai box per un periodo compreso tra i 30 e i 40 giorni. Calendario alla mano, salterà le partite che vedranno i partenopei affrontare, oltre lo Spezia, anche i Rangers, il Milan ed il Torino.

Possibile che il rientro possa avvenire il 4 ottobre (trasferta sul campo dell’Ajax) o il 9 contro la Cremonese ma tutto dipenderà dall’esito dei prossimi esami. Una tegola inaspettata per il Napoli, poco soddisfatto dalle scelte fatte dall’Uefa per comporre la Top-11 dopo la prima partita di Champions League. Nonostante il successo ottenuto mercoledì, infatti, soltanto un elemento della squadra di Luciano Spalletti è stato inserito nella squadra della settimana: Piotr Zielinski.

Napoli, soltanto Zielinski inserito nella Top-11 della Uefa

Un riconoscimento dovuto, visto che il polacco ha firmato una doppietta mettendo a ferro e fuoco la difesa del Liverpool. Oltre a lui, però, si erano ben disimpegnati pure Khvicha Kvaratskhelia e Kim Min-jae. Le loro prestazioni di alto livello non sono state tuttavia prese in considerazione dall’organismo presieduto da Aleksander Ceferin. Il quale, sui social, ha pubblicato la propria formazione dei sogni.

In porta è presente Dominik Livakovic della Dinamo Zagabria mentre i difensori centrali sono Ruben Dias del City e Loubadhe Sylla del Bruges. Joao Cancelo del City è stato eletto miglior terzino destro, mentre sul versante opposto è stato premiato Alejandro Grimaldo del Benfica. A centrocampo, insieme a Zielinski, compaiono Marcus Edwards dello Sporting Lisbona e Mohammed Kudus dell’Ajax. In avanti spazio a Leroy Sané del Bayern Monaco, Robert Lewandowski del Barcellona e Maryan Shved dello Shakhtar Donetsk.