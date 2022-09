Napoli, incontro Spalletti-De Laurentiis: deciso il futuro del tecnico

La stagione del Napoli di Luciano Spalletti è iniziata nel migliore dei modi. Ottime notizie per gli azzurri, in campionato ed Europa.

Nell’ultima sessione di calciomercato il Napoli ha quasi totalmente cambiato faccia. La squadra di Spalletti ha perso diverse pedine fondamentali, riducendo il monte ingaggi e cambiando la propria rosa. Il club partenopeo, nonostante le tante cessioni, continua ad offrire un grande calcio e mettere in vetrina i propri gioielli.

Luciano Spalletti è riuscito a sfruttare subito il potenziale dei neo acquisti, rilanciando calciatori inizialmente sconosciuti ed ora già di ottimo livello come Kvaratskhelia o il coreano Kim. Il club ha ottenuto vittorie importanti e finora il ‘fiore all’occhiello’ di questo inizio di stagione è il 4 a 1 rifilato al Liverpool campione d’Europa.

Spalletti ha grandi meriti in tutto ciò, è riuscito a gestire il cambiamento e sta man mano contribuendo all’evoluzione nel club di tutti i nuovi acquisti. Appare da manuale la gestione di Giacomo Raspadori: il tecnico ha tenuto in campo l’attaccante per tutta la gara nonostante una prova non eccelsa contro lo Spezia e lui ha ripagato con il gol.

Napoli, prove di rinnovo per Spalletti

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Mattino nelle prossime settimane si discuterà riguardo il rinnovo del tecnico toscano. Il tecnico è nell’ultimo anno di contratto, ma presto si parlerà del suo futuro. De Laurentiis ha una clausola di opzione per il rinnovo con l’allenatore, ma le parti dovranno prima sedersi a tavola.

C’è l’impressione che il momento clou per discutere di tutto ciò sarà la pausa che avverrà tra qualche mese per i Mondiali. De Laurentiis chiederà riguardo alle situazioni ‘scomode’ durante l’avventura del tecnico, ma a meno di clamorosi colpi di scena Spalletti continuerà la sua avventura in azzurro.