Calciomercato Napoli, che colpo di scena: “Mi ha chiesto degli azzurri”

Il Napoli giocherà domani sera contro i Rangers, ma bisogna registrare delle novità importanti in sede di calciomercato.

Dopo aver battuto nettamente il Liverpool di Jurgen Kloop una settimana fa, il Napoli di Luciano Spalletti si appresta a disputare la seconda giornata della fase a gironi della Champions League.

Il secondo turno per i partenopei prevede un match difficile, visto che devono affrontare i Glasgow Rangers. Il Napoli, infatti, dovrà superare sia l’ostacolo del fattore ambientale, considerando che per un team italiano giocare in Regno Unito è sempre difficile, che la volontà degli scozzesi di rifarsi dalla sconfitta subita una settimana fa contro l’Ajax

Per il match contro i Rangers, oltre a Victor Osimhen, Luciano Spalletti dovrà fare a meno anche di Hirving Lozano. Il messicano, infatti, è rimasto in Italia per colpa di una sindrome influenzale che non l’hanno fatto allenare negli ultimi giorni. Nonostante l’importanza della gara di domani, in casa partenopea c’è stato ancora un colpo di scena in sede di calciomercato.

Calciomercato Napoli, Porrini: “Borja mi ha chiesto degli azzurri”

Sergio Porrini, vice della nazionale albanese allenata dall’ex azzurro Reja, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘CalcioNapoli24’ su un calciatore accostato al club partenopeo nell’ultima sessione di mercato estiva: “Broja al Napoli? So che c’è stato un interessamento. Il calciatore mi ha chiesto degli azzurri, ovvero cosa c’è intorno al mondo del team azzurro. Gli ho detto solo cose belle, perché sarebbe andato a giocare in un grande club con ambizioni”.

L’ex giocatore dei Rangers e della Juventus ha poi concluso il suo intervento: “Il calcio in Italia per un attaccante straniero è sempre difficile, considerando che è molto tattico. Reja, molto probabilmente, avrà dato a Broja dei consigli migliori rispetto ai miei, visto che ha vissuto a Napoli. Speravo che potesse arrivare in azzurro”.