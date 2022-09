Napoli, gesto da pelle d’oca: è successo prima del rigore di Politano

Il Napoli di Luciano Spalletti continua a volare. Il club azzurro è a punteggio pieno in Champions League ed è in vetta alla Serie A.

Nel secondo turno del girone di Champions League il Napoli ha espugnato con un pesante 3 a 0 il campo dei Rangers Glasgow. Gli azzurri, grazie a questo successo, sono saliti a quota 6 in classifica ed hanno dato un importante segnale verso la qualificazione agli Ottavi di finale del torneo.

Gli azzurri hanno dominato, ma ad un certo punto del match la situazione poteva incredibilmente peggiorare. Piotr Zielinski ha sbagliato due volte il calcio di rigore. Nella prima occasione Politano ha segnato sulla ribattuta, ma l’arbitro ha fermato tutto facendo così ripetere il tiro dal dischetto.

Zielinski ha fallito anche sulla ribattuta e per alcuni minuti il Napoli ed i suoi tifosi hanno temuto un contraccolpo psicologico. Gli azzurri hanno avuto un altro calcio di rigore successivamente e Politano ha insaccato in rete. Questa rete hanno dato il via alla netta vittoria della squadra di Spalletti.

Napoli, Kvaratskhelia ha consolato Zielinski

Il club azzurro ha cambiato tanto negli ultimi mesi, ma nonostante ciò la squadra è più unita che mai. Nelle ultime ore è spuntata sul web una foto riguardante il calcio di rigore segnato da Politano. Il talento georgiano Kvicha Kvaratskhelia, pochi istanti prima della conclusione di Politano, è andato accanto a Zielinski e lo ha abbracciato.

Un gesto molto importante che mostra l’unità d’intenti e l’ottimo spogliatoio azzurro. Il Napoli ha iniziato alla grande la stagione, ha collezionato ottimi risultati in campionato ed in Champions League e sta preparando al meglio ora la prossima sfida di campionato contro il Milan.