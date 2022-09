Napoli, che notizia dopo i Rangers: è arrivata l’ufficialità a sorpresa

Continua il momento positivo del Napoli di Spalletti. Il club azzurro è reduce da una serie di vittorie importanti in campionato e Champions.

Il Napoli continua a volare e dare spettacolo. Il club azzurro, nonostante uno stadio pieno solo di scozzesi ed una trasferta non semplice, ha dominato contro i Glasgow Rangers. Un 3 a 0 netto, un rigore sbagliato e diverse occasioni da gol per una squadra che ormai gioca praticamente a memoria.

Il club partenopeo ha venduto molto nell’ultima sessione di calciomercato, ma non sembra essere cambiato nulla. Kim ha sostituito al meglio Koulibaly ed anzi la difesa sembra persino più solida dello scorso anno mentre in attacco le giocate del giovane georgiano Kvaratskhelia illuminano totalmente il reparto.

La società di Aurelio De Laurentiis è a quota 6 punti nel girone ed ora è sempre più vicina all’accesso agli Ottavi di finale di Champions League. Gli azzurri hanno messo a segno 7 gol e solo 1 rete subita per un inizio girone straordinario e per gli azzurri sono in arrivo altre importanti notizie.

Napoli, gli azzurri volano nel ranking

Con la vittoria di Glasgow gli azzurri salgono già a 8 mila punti nel ranking di questa stagione e sono al 22 posto in classifica. La squadra, nel ranking che tiene conto delle ultime 5 annate, è a quota 64 mila punti ed ha scavalcato nell’ultima giornata l’Arsenal. Più avanti tiene testa il Benfica grazie alla grande vittoria di Torino contro la Juventus.

Il Napoli è la quarta squadra italiana nel ranking, dietro a Juventus, Roma e Inter. Gli ultimi successi fanno ben sperare e gli azzurri appaiono sempre più vicini all’ingresso nella Top 20 europea. L’ennesimo grande risultato di una società in netta crescita rispetto alle difficoltà del passato.