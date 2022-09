Napoli, Spalletti al settimo cielo: “Vederli è una delizia”

Il Napoli si gode la seconda vittoria in Champions League: esaltata la prestazione di due calciatori in particolare, Spalletti sorride.

Morale alle stelle in casa Napoli dopo l’ottimo avvio di stagione. Durante l’estate, in seguito agli addii di numerosi senatori, più di un tifoso aveva espresso una certa preoccupazione per il livello qualitativo della squadra criticando il mercato in entrata condotto dal presidente Aurelio De Laurentiis e dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Timori scomparsi subito, non appena scattato il campionato.

Gli azzurri, dopo 6 turni, sono primi (insieme al Milan e all’Atalanta) a quota 14 punti frutto di quattro vittorie e due pareggi. Ottimi, inoltre, i dati riguardanti la produzione offensiva (13 gol segnati) e la difesa, bucata dagli avversari soltanto in 4 occasioni. La squadra ha metabolizzato al meglio la partenza di Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly traendo nuova linfa da Khvicha Kvaratskhelia e Kim Min-jae.

Il georgiano ha avuto un impatto devastante nella nuova realtà: per lui, fin qui, 4 reti e 2 assist in 8 presenze complessive. Il coreano, invece, ha raccolto al meglio il testimone lasciato dal senegalese fornendo anche un inatteso contributo in fase realizzativa (due gol in Serie A). Mercoledì, sul campo dei Glasgow Rangers, i due sono risultati tra i migliori in assoluto ma a meritarsi applausi a scena aperta è stata l’intera squadra.

Napoli, solo applausi alla squadra dopo la vittoria in Scozia

Ad esaltare la prestazione offerta all’Ibrox Stadium, in particolare, è stata la ‘Gazzetta dello Sport’: “Anguissa che appoggia Di Lorenzo e Politano, vedere Zielinski dialogare con Kvaratskhelia è una delizia per gli amanti della tecnica, senza dimenticare Mario Rui o Olivera”. Un successo, quello ottenuto in Scozia, di fondamentale importanza per azzurri attualmente primi nel proprio girone di Champions League.

Il torneo europeo riprenderà il 4 ottobre (trasferta ad Amsterdam). Ora l’attenzione dei partenopei è interamente rivolta al big match in programma domenica alle ore 20.45 a San Siro contro il Milan. Una sfida ricca di insidie per Spalletti ma nell’ambiente regna grande ottimismo: i partenopei stanno volando e non hanno alcuna intenzione di tornare sulla terra.