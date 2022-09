Napoli, è subito calciomercato: c’è la firma in arrivo

Il Napoli di Spalletti ha iniziato la stagione con ottimi risultati. Quasi tutti i neo acquisti del club azzurro stanno facendo molto bene.

Il nuovo Napoli di Luciano Spalletti continua a stupire. La squadra azzurra, in questo primo mese di match ufficiali, ha vinto quasi sempre ed ha ottenuto ottimi risultati sia in campionato che in Champions League. La squadra ha cambiato molti giocatori e Spalletti ha proposto una formazione totalmente innovativa.

I nuovi acquisti azzurri stanno brillando fin da subito e stanno andando oltre le migliori aspettative. Nel club partenopeo brilla la stella di Kvicha Kvaratskhelia, miglior giocatore della Serie A ad Agosto e autentica sorpresa di inizio stagione. Kvaratskhelia e non solo, visto note liete anche dal coreano Kim e dagli attaccanti Raspadori e Simeone.

Tra i neo acquisti della formazione partenopea c’è anche Alessio Zerbin. Il giocatore è una vecchia conoscenza azzurra, è in società da anni, ma ha trascorso le ultime stagioni in prestito, tra Lega Pro e Serie B. Il Napoli, dopo l’ultima stagione positiva a Frosinone, ha deciso di tenere Alessio in prima squadra.

Napoli, si lavora al rinnovo di Zerbin

In questa prima parte di stagione Zerbin è entrato a pieno nelle rotazioni di Spalletti e il giocatore sta stupendo positivamente. Alessio è stato anche convocato per i prossimi impegni di Nations League dell’Italia, rispettivamente contro Inghilterra e Ungheria. Il Napoli ora vuole blindare il suo gioiellino.

Secondo quanto riportano i colleghi di Areanapoli il club azzurro vuole rinnovare il contratto del giocatore, in scadenza nel 2025. Zerbin guadagna attualmente uno stipendio bassissimo, la società vuole così proporgli un adeguamento. Buone notizie per Zerbin, che sogna di restare, in pianta stabile, nella squadra di Spalletti.