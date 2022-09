Calciomercato Napoli, l’annuncio in diretta fa esultare i tifosi

Il Napoli ragiona su una questione in particolare riguardante un giocatore che è arrivato in punta di piedi ma che è già molto importante. L’annuncio fa esultare i tifosi.

Il Napoli, complice la pausa per le nazionali in occasione della Nations League, si gode i momenti più rilassati dopo ultime settime intense. La stagione 2022/23 sarà ancora più ricca di impegni e il club azzurro vuole affrontarli tutti nel migliore dei modi. A questo proposito è arrivato anche un annuncio di mercato che fa gioire i tifosi.

Nonostante gli addii importanti, arrivati con la scorsa sessione estiva di mercato, il Napoli ha dimostrato di essere una grande squadra capace di mettere in difficoltà chiunque.

Con gli innesti arrivati, poi, ha dimostrato di non aver perso né qualità né intensità. Un giocatore in particolare, che sta stupendo, è il coreano Kim Min-jae. Il difensore sta attirando, per le qualità messe in campo, l’attenzione di diverse squadre. Anche dall’estero. Queste sono quindi le ultime arrivate sul suo futuro.

Calciomercato Napoli, le ultime su Kim Min-jae e sulla clausola rescissoria legata al suo contratto arrivano da Grassani

Quest’oggi ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, nel corso del programma ‘Radio Goal’, è intervenuto l’avvocato della SSC Napoli Mattia Grassani. “La clausola rescissoria di Kim? Non mi pronuncio mai – ha riferito – su questioni pendenti. Però in questo caso non posso che a concordare su una questione. Già a gennaio non è possibile attivare la clausola rescissoria contenuta nel contratto“.

Specialmente dalla Premier League, infatti, ci sarebbe un forte interesse per il difensore coreano. E ci sarebbe anche qualche club pronto a pagare la clausola rescissoria di circa 50 milioni di euro legata al suo contratto. Con l’ansia di poterlo perdere prima del previsto, perciò, le parole riferite da Grassani fanno tirare ai tifosi un sospiro di sollievo.