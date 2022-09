Lo allenatore lo ignora e il big del Napoli non ci sta: la stoccata è al veleno

Il big del Napoli non ci sta e la stoccata non tarda ad arrivare. All’improvviso arriva lo sfogo al veleno, le sue parole sono chiare.

Continua il momento magico del Napoli di Luciano Spalletti. Anche quando il campionato si ferma per un turno, in favore e in occasioni della sosta per le Nazionali. Tanti gli azzurri che hanno fatto bene in questa settimana con le rispettive selezioni. Su tutti Raspadori e Kvaratskhelia, che sono andati a segno con Italia e Georgia nell’ultima giornata.

Sosta per le Nazionali che, però, sta servendo anche a Luciano Spalletti per cementare ulteriormente il proprio Napoli. Soprattutto con i tanti big che sono rimasti a disposizione del tecnico toscano al quartier generale del Konami Training Center di Castel Volturno. Tra questi c’è anche Giovanni Simeone, grande protagonista delle ultime uscite degli azzurri e uomo al centro dei riflettori dopo il super gol che ha deciso la sfida di San Siro contro il Milan.

Scaloni ignora ancora Simeone: il bomber del Napoli piazza la stoccata al veleno

L’attaccante argentino non è stato convocato dall’Albiceleste di Scaloni e l’ex Verona non ha trattenuto una certa frustrazione. Nel corso di una lunghissima intervista concessa ai microfoni de ‘Il Mattino’, Simeone ha mandato un messaggio chiaro al CT dell’Argentina e piazzato una stoccata che non cela un minimo di veleno.

Alla domanda se spera in una chiamata per il prossimo Mondiale, il bomber azzurro è stato chiaro: “Certo che lo vorrei e anche tanto… Purtroppo non vengo convocato da un anno, anche se ho fatto 17 gol in Serie A…”. Parole che non nascondono una certa amarezza da parte del Cholito, che aspetta e spera in una convocazione dalla sua Argentina. Un qualcosa da guadagnarsi a suon di gol, anche con la maglia del Napoli.