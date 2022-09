“Vi rispondo così”: Napoli, Bergomi fa impazzire i tifosi

La partenza strepitosa del Napoli ha esaltato tutti, e Giuseppe Bergomi è rimasto particolarmente impressionato da una nuova stella.

Il calcio di club si è fermato questo fine settimana per lasciare spazio alle Nazionali. Una pausa che permette di trarre un primo giudizio su quanto visto nel primo mese di Serie A, dove è emerso come protagonista assoluto il Napoli di Luciano Spalletti.

Decisamente rivoluzionato in estate in sede di calciomercato, il club campano ha sorpreso tutti mostrando grande continuità di risultati in campionato e registrando due splendidi successi in Champions League ai danni di Liverpool e Rangers Glasgow. E anche se non mancano notizie negative come il recente infortunio di Rrahmani, l’entusiasmo dei tifosi contagia anche gli addetti ai lavori.

Per Fulvio Collovati, ad esempio, a oggi è il Napoli il principale favorito per lo Scudetto. Mentre per Giuseppe Bergomi la rivelazione del torneo indossa la maglia azzurra, ed è Khvicha Kvaratskhelia.

Napoli, Kvaratskhelia ha conquistato anche Bergomi

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, “lo Zio” si è espresso sulla stretta attualità della nostra Serie A dopo aver celebrato nei giorni scorsi la vittoria del Mundial del 1982 al Festival dello Sport di Trento. E dopo aver chiesto tempo per Allegri e Simone Inzaghi, alla guida rispettivamente di una Juventus e un’Inter in crisi e che però devono cambiare passo, ha speso poche ma importanti parole anche per Kvaratskhelia, indicato come “la rivelazione del campionato senza alcun dubbio”.

Un altro bel riconoscimento per il georgiano che il Napoli ha prelevato in estate dalla Dinamo Batumi per 10 milioni di euro. Per lui 7 presenze con il nuovo club, 4 gol, 2 assist e il premio di giocatore del mese di agosto della Serie A. I tifosi partenopei sognano anche grazie a Kvaratskhelia, arrivato in punta di piedi in Italia ma già grande protagonista e, a detta degli esperti, ampi margini di miglioramento davanti. Si può senza dubbio dire senza timore di essere smentiti che è nata una stella.