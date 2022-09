“Ultimo anno al Napoli”: annuncio in diretta, il big va verso l’addio?

Il Napoli si prepara alla ripresa, ma attenzione all’annuncio in diretta. L’intermediario è netto: “Ultimo anno al Napoli”, il big saluta davvero?

In attesa che rientrino tutti i nazionali, il Napoli scalpita verso il match di sabato pomeriggio contro il Torino. La ripresa sarà uno dei temi forti di questa settimana, con gli uomini di Spalletti che adesso sanno bene di non essere più la sorpresa del campionato. Anzi, capolista dopo sette giornate, la formazione azzurra dovrà dimostrare che questo avvio di stagione non è stato un caso. E farlo sin dalle prime battute di questo ritorno alle ostilità sarà tutt’altro che semplice.

Anche perché Spalletti dovrà fare i conti con qualche assenza. E pure pesante. Esempio, quella di Matteo Politano, che sarà indisponibile almeno sino alla metà di ottobre. Il colpo alla caviglia preso a San Siro è stato duro, ma adesso toccherà a Lozano prendere il posto dell’ex Inter e Sassuolo. “Si riprenderà il Napoli e si riprenderà il posto da titolare”: ad assicurarlo è Alessandro Monfrecola, intermediario di mercato dal Messico, che ai microfoni di Radio Punto Nuovo non si è nascosto sul futuro prossimo del Chucky.

“Ultimo anno al Napoli”: rivelazione su Lozano in diretta, ecco cosa succede

Di qui, però, l’agente ed esperto di calcio messicano non si è fermato solamente alle previsioni sul futuro tecnico dell’ex PSV Eindhoven e Pachuca. Anzi, stuzzicato dalle domande in studio, Monfrecola è stato chiaro e ha tracciato uno scenario ben definito: “Per me, se parliamo di Lozano, può essere davvero il suo ultimo anno al Napoli. Soprattutto se dovesse fare bene. Sappiamo tutti che il ragazzo ha il pallino di voler giocare in una grande di Spagna o raggiungere la Premier League”.

E ancora, Monfrecola insiste: “Dal 30 giugno del 2023 avrà un solo anno di contratto con gli azzurri. Poi si sa che l’agenzia che cura i suoi interessi è molto radicata in Inghilterra. Quindi, se da addetto ai lavori dovessi fare 1+1… Sarebbe un bene anche per le casse del Napoli, comunque”.