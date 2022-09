Calciomercato Napoli, la firma è più vicina: Giuntoli prepara l’assalto

Il Napoli ha pianificato la prossima operazione di mercato: la fumata bianca appare vicina, Giuntoli si è già attivato.

Il Napoli si gode il primo posto in classifica e la vetta solitaria nel proprio girone di Champions League. Un ruolino di marcia positivo, frutto del lavoro fatto in campo dal tecnico Luciano Spalletti insieme ai calciatori e sul mercato dalla dirigenza. Gli addii dei senatori avvenuti in estate sono stati subito metabolizzati ed ora il club provvederà a consolidare le basi dell’attuale rosa.

Il dossier più scottante presente sulla scrivania del direttore sportivo Cristiano Giuntoli riguarda Alex Meret. Il contratto che lo lega ai colori azzurri termina a giugno e le parti, da ormai qualche giorno, hanno iniziato a confrontarsi al fine di provare a trovare un’intesa capace di soddisfare tutti gli attori coinvolti. La società, dal canto suo, ha le idee chiare a riguardo.

L’idea di mettere sul piatto un accordo ponte di durata temporale limitata è durata lo spazio di pochi giorni. Adesso l’obiettivo, alla luce anche delle ottime prestazioni fornite dal portiere, è quello di cercare di concretizzare un nuovo, lungo rinnovo: sul piatto è stato quindi messo un quinquennale da 1.7 milioni netti all’anno. L’offerta è stata inviata, si attende solo la replica del diretto interessato. Nel frattempo, un adeguamento sarà garantito anche a Stanislav Lobotka.

Napoli, la firma è più vicina: Giuntoli prepara il rinnovo per Lobotka

Lo slovacco, acquistato dal Celta Vigo nel gennaio 2020 dietro il pagamento di circa 20 milioni, nei suoi primi mesi in città ha faticato ad imporsi. Poi, in seguito all’avvento di Luciano Spalletti, è cresciuto in maniera esponenziale al punto da diventare una colonna portante della squadra e spingere Diego Demme ai margini della formazione titolare.

Qualità e quantità costanti, sia in fase di costruzione della manovra che in quella riguardante il recupero del pallone. Da qui la decisione del Napoli di premiarlo estendendo fino al 2027 l’attuale contratto in scadenza nel 2025. Ma non finisce qua, perché il club ha intenzione pure di ritoccare verso l’alto l’ingaggio: l’idea è quella di portarlo dagli attuali 2 milioni a quota 3 netti. Il matrimonio è in vista. L’avventura di Lobotka al Napoli è destinata a proseguire per molto tempo.