“Non ci credo”: Napoli, l’accusa che non farà piacere a Spalletti

L’accusa al Napoli che non farà piacere a Luciano Spalletti per il futuro: cos’è successo

La vittoria del Napoli contro il Milan a San Siro ha dato una gran segnale a tutto il campionato. Nonostante i tanti addii della scorsa estate, i partenopei sono una grande squadra. Spalletti ha saputo creare un gruppo importante, con l’inserimento nell’undici titolare di Kim e Kvaratskhelia, con Raspadori e Simeone pronti a dare una mano in attacco. L’1-2 di San Siro ha permesso al Napoli di restare in vetta al campionato insieme all’Atalanta.

Anche lo scorso anno il Napoli partì molto bene, con una serie di vittorie all’inizio della stagione fino allo 0-0 all’Olimpico della Roma. E poi il crollo nel finale che non permise di vincere il campionato a favore del Milan. Una situazione, quella del calo delle squadre di Spalletti, che genera parecchie discussioni.

Napoli, l’accusa di Ordine per la lotta scudetto

Franco Ordine, giornalista, ha parlato nel corso de Il Bello del Calcio, trasmissione sportiva in onda su Televomero: “Scudetto al Napoli? Non ci credo, fin qui gli è andato tutto per il verso giusto. Questo giudizio è riferito al calendario. I partenopei non hanno ancora incontrato squadre come Atalanta, Udinese, Inter, Roma e Juventus”. Parole chiare, che dimostrano come il calo delle squadre di Spalletti nel mezzo della stagione possa influire negativamente sul risultato finale.

Tuttavia, questa è una stagione anomala. A novembre e a dicembre la Serie A si fermerà per il Mondiale in Qatar. Una competizione che potrebbe favorire il Napoli, che ha pochi giocatori Nazionali che parteciperanno. Spalletti, dunque, proseguirà per la sua strada per togliersi le maggiori soddisfazioni possibili.