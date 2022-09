De Laurentiis se la ride: Napoli, arriva una grande notizia

Dopo le prestazioni di Kvaratskhelia e Raspadori con le loro nazionali, per il Napoli di De Laurentiis è arrivata un’altra grande notizia.

Dopo la sosta del campionato per gli impegni delle varie nazionali, il Napoli sabato scenderà in campo contro il Torino di Ivan Juric. Gli azzurri sono attesi da una gara certamente non facile, vista sia la forza dei granata che la loro voglia di rivalsa dopo aver rimediato due sconfitte consecutive contro Inter e Sassuolo.

Questi giorni di sosta hanno comunque portato delle ottime notizie per Luciano Spalletti, considerando le prestazioni con le loro nazionali di Giacomo Raspadori che Khvicha Kvaratskhelia. Il primo ha aiutato con i suoi gol l’Italia di Mancini a vincere il girone di Nations League, mentre il georgiano è stato il vero protagonista della promozione della Georgia nella Lega B.

Sia Raspadori che Kvaratskhelia sono due dimostrazioni chiarissime del grande calciomercato effettuato la scorsa estate da Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli. Il Napoli, infatti, è stato bravissimo a sostituire calciatori del calibro di Mertens, Insigne, Koulibaly, Fabian Ruiz e Ospina. Tuttavia, oltre alle prestazioni dei nuovi arrivati, il patron partenopeo può esultare anche per un’altra notizia.

Grande notizia per il Napoli di De Laurentiis: Politano potrebbe rientrare già con il Torino

Secondo quanto raccolto da ‘Il Mattino’, infatti, Matteo Politano potrebbe rientrare già per la gara di sabato contro il Torino. Il calciatore ha svolto ieri del lavoro differenziato, e sta puntando a essere a disposizione, almeno per la panchina già per la sfida contro i granata.

Il calciatore si è infortunato nel corso del match contro il Milan, dove ha riportato una distorsione alla caviglia. Il recupero di Politano sarebbe un’ottima notizia, ovviamente, anche per Luciano Spalletti, considerando che l’ex Sassuolo e Inter ha fornito grandi prestazioni nelle ultime settimane.