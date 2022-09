Napoli, ballottaggio Simeone-Raspadori: la strategia di Spalletti

Il Napoli contro il Torino dovrà continuare a fare a meno dell’infortunato Osimhen: Spalletti ha due soluzioni al vaglio.

Il Napoli continua a lavorare al fine di preparare al meglio la prossima sfida di campionato, contro il Torino. Il tecnico Luciano Spalletti, ieri, ha potuto riabbracciare gran parte dei giocatori che nei giorni scorsi sono scesi in campo con le proprie nazionali. Il gruppo è quasi al completo: all’appello mancano soltanto Hirving Lozano (il cui ritorno in città è atteso oggi) e Victor Osimhen, impegnato nel suo programma di recupero.

Luciano Spalletti deve valutare chi schierare al posto di Osimhen (LaPresse) Ultimecalcionapoli.it

Il nigeriano, ai box a causa della lesione di secondo grado del bicipite femorale, con tutta probabilità rientrerà domenica 9 ottobre in occasione della trasferta a Cremona. A prendere il suo posto sabato sarà quindi uno tra Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori, entrambi calatisi subito al meglio nella nuova realtà.

L’ex Verona, autore di 2 reti in 6 presenze, ha approfittato della sosta per cementificare ancor di più il rapporto con il proprio allenatore. Il classe 2000 (8 apparizioni “condite” da 2 gol) si è messo invece in grande evidenza con la maglia dell’Italia, segnando sia all’Inghilterra che all’Ungheria. Due prestazioni da incorniciare, che hanno spinto il tecnico a prendere in considerazione una precisa svolta tattica.

Napoli, Osimhen non ci sarà contro il Torino: la strategia di Spalletti

L’idea al vaglio, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Mattino’, prevede l’impiego di Raspadori nel ruolo di falso nueve così da valorizzare gli inserimenti di Khvicha Kvaratskhelia e dei centrocampisti, con conseguente esclusione dell’argentino. L’ex Sassuolo, in alternativa, potrebbe essere schierato esterno nel tridente in modo tale da lasciare spazio, al centro dell’attacco, a Simeone.

Una doppia opzione che verrà approfondita più avanti. Per il resto, la formazione appare già fatta. A difendere la porta di Alex Meret ci penserà il duo composto da Amir Rrhamani e Kim Min-jae (finito nel mirino del Manchester United). Giovanni Di Lorenzo agirà a destra, Mario Rui a sinistra. Nel reparto centrale viaggiano verso una maglia da titolare Piotr Zielinski e André Zambo Anguissa mentre Stanislav Lobotka potrebbe rifiatare. Diego Demme, che ha recuperato dall’infortunio rimediato il 19 agosto, nel caso è pronto.