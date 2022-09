Napoli, che notizia per i tifosi: l’ufficialità è arrivata

Il Napoli si prepara ad affrontare il Torino: intanto nella giornata odierna il club ha ufficializzato la notizia inattesa dai tifosi.

È tutto da costruire il tridente che il Napoli utilizzerà domani, nella sfida contro il Torino reduce dalle sconfitte consecutive patite per mano dell’Inter e del Sassuolo. Due, al momento, le uniche certezze per il tecnico Luciano Spalletti. La prima riguarda l’assenza di Victor Osimhen, che potrebbe tornare il 9 ottobre nella trasferta a Cremona. La seconda, invece, è rappresentata dal sicuro impiego di Khvicha Kvaratskhelia.

Per il resto sono molti i dubbi che dovranno essere sciolti nelle prossime ore, a partire da Hirving Lozano. L’ala destra, tornata in città ieri, non ha preso parte alla gara che ha visto il Messico affrontare la Colombia a causa di un fastidio muscolare alla coscia destra. Un infortuno che ha generato una certa apprensione nell’ambiente azzurro, anche alla luce delle non perfette condizioni di Matteo Politano.

L’ex Sassuolo ha smaltito in tempi record il problema alla caviglia destra rimediata in occasione della gara vinta ai danni del Milan tuttavia il tecnico preferirebbe non forzare il suo rientro. Da qui l’idea di valutare l’impiego, dal primo minuto, di Alessio Zerbin mentre in avanti resta aperto il ballottaggio tra Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone. Una decisione verrà presa soltanto più avanti ma intanto il clima a Castel Volturno, alla luce della partenza della squadra in questo primo scorcio di stagione, non potrebbe essere migliore.

Napoli, arriva l’ufficialità che sorprende i tifosi

A confermarlo è anche la decisione presa dal club di lanciare oggi (in netto anticipo sui tempi), attraverso un video pubblicato sui propri canali social, la nuova maglia speciale dedicata ad Halloween. La special edition, realizzata in collaborazione con EA7, è azzurra con pipistrelli neri sullo sfondo. Costa 125 euro e verrà utilizzata nelle sfide contro il Torino, Bologna e Sassuolo.

La divisa è vendita e può essere acquistata sul web store del Napoli, sull’Amazon Brand Store, negli store ufficiali della società e in una selezionata rete di rivenditori. Un’iniziativa destinata a sorprendere la tifoseria ed aumentare ancora di più l’attesa per la gara di domani. Gli azzurri sognano in grande: l’obiettivo è consolidare il primato in classifica e fidelizzare, ancor di più, il rapporto con i propri tifosi.