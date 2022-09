Colpo di teatro Napoli, l’ufficialità è appena arrivata: accadrà domani

Il Napoli domani giocherà contro il Torino, ma in queste ore è arrivata l’ufficialità che ha sorpreso un po’ tutti.

Dopo la sosta del campionato, il Napoli è atteso dal match di domani contro il Torino di Ivan Juric. Gli azzurri vorranno sicuramente vincere per consolidare il primato in classifica, ma dovranno anche fare conto della voglia di rivalsa dei granata.

Il Torino, infatti, arriva al match del Maradona da due sconfitte sconfitte, visto che ha perso prima con l’Inter a San Siro e poi contro il Sassuolo in casa. Lo stesso Luciano Spalletti ha confermato le difficoltà della gara in conferenza stampa: “I granata sono brutti clienti, sappiamo il valore della squadra di Juric”:

Il tecnico ha poi continuato: “Il Torino sa sia interpretare bene la costruzione dal basso che difendere in più modi. Ai granata piace fare battaglia in mezzo al campo, visto che giocano uno contro uno. La gara sarà difficilissima, ma noi vogliamo vincere”. La gara di domani, quindi, è molto attesa in casa partenopea, anche se nel pre-partita ci sarà un ‘colpo di teatro’.

Napoli, è arrivata l’ufficialità: Kim Min -Jae è stato eletto miglior giocatore del Serie A del mese di settembre

Prima della gara tra Napoli e Torino, infatti, Kim Min-Jae sarà premiato come miglior giocatore della Serie A del mese di settembre. Il sudcoreano è riuscito a battere calciatori del calibro di Theo Hernandez, Milinkovic-Savic, Becao e Demiral.

Questo premio è solo una conseguenza del grande inizio di stagione di Kim Min-Jae. Il centrale, infatti, si è subito integrato negli schemi difensivi del gruppo guidato da Luciano Spalletti, facendo dimenticare, almeno per il momento, il grandissimo Kalidou Koulibaly.