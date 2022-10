“Valutiamo questa opportunità”: Napoli, la proposta fa sognare i tifosi

Nella giornata odierna il Napoli sfiderà il Torino allo stadio Maradona, sfida molto importante per la classifica azzurra.

Il Napoli di Luciano Spalletti è la più grande rivelazione di questo inizio di stagione. Il club azzurro è riuscito a riportare l’entusiasmo tra i tifosi nonostante una sessione di calciomercato molto discussa. Gli azzurri hanno ceduto pedine fondamentali della propria rosa ma la squadra è rimasta molto competitiva.

La società di Aurelio De Laurentiis realizzerà quasi il sold-out al Maradona e c’è grande entusiasmo attorno ad una squadra, attualmente prima sia in campionato che in Champions League. Nelle ultime ore, intanto, sono spuntate interessanti voci riguardo un possibile rifacimento dello stadio Maradona.

Il consigliere comunale Nino Simeone, nella giornata di ieri, ha parlato di un modello tedesco con lo stadio Maradona sullo stile dello stadio del Bayern Monaco. L’edizione odierna del Corriere di Mezzogiorno si concentra sui possibili cambiamenti che potrebbero arrivare allo stadio del club partenopeo.

Napoli, possibili cambiamenti per il Maradona?

Secondo quanto riporta il quotidiano il Comune di Napoli valuta l’opportunità di utilizzare al meglio tutto il materiale a disposizione e per questo l’obiettivo è valorizzare il terzo anello superiore del Maradona. Si proverà quindi a migliorare un’area attualmente in disuso per motivi di sicurezza e secondo le ultime indiscrezioni quest’area potrebbe essere utilizzata come area pubblicitaria, magari circondata da maxischermi led.

Questo progetto potrebbe essere effettuato con la condivisione del Napoli, club che ha la concessione dello stadio. L’obiettivo, come confermato anche da Simeone, è replicare il modello dell’Allianz Arena del Bayern Monaco, una struttura che si retro-illumina e che lavora sette giorni su sette, portando così importanti introiti.