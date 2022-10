Osimhen torna in campo: Napoli, la notizia fa esplodere di gioia i tifosi

Dopo la vittoria del loro Napoli contro il Torino, per i tifosi partenopei è arrivata un’altra bellissima notizia.

Il Napoli, dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, non ha smesso di vincere. Gli azzurri, infatti, hanno sconfitto ieri il Torino di Ivan Juric con un secco 3-1. Il primo tempo dei partenopei è stato quasi perfetto, visto che al 37’ avevano già tre gol di vantaggio sul team granata.

L’assoluto protagonista della gara è stato Anguissa, considerando che ha realizzato la sua prima doppietta in carriera, mentre Kvaratskhelia ha realizzato il terzo gol del team guidato da Luciano Spalletti. Quella di ieri, tra Serie A e Champions League, è la sesta vittoria consecutiva, di cui la quarta senza Victor Osimhen.

Il nigeriano, infatti, è lontano dai campi dal match contro il Liverpool, dove fu costretto ad uscire anzitempo per un problema muscolare. Il Napoli, rispetto ai due anni precedenti,non ha pagato per nulla l’assenza di Victor Osimhen, il quale sta scaldando i motori per tornare a disposizione il prima possibile.

Napoli, ecco la notizia che i tifosi aspettavano: Osimhen può tornare con l’Ajax

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, l’ex giocatore del Lille potrebbe recuperare già per la gara di martedì prossimo contro l’Ajax. Osimhen, di fatto, potrebbe partire dalla panchina nel match di Champions League contro i lancieri, i quali, insieme al Liverpool di Klopp, hanno tre punti di svantaggio dal Napoli.

Il ritorno di Osimhen è sicuramente è un’ottima notizia sia per Luciano Spalletti che per i tifosi del Napoli. Nonostante le ottime prestazioni fornite in queste ultime settimane da Simeone e Raspadori, il nigeriano resta fondamentale per le dinamiche offensive del team guidato dal tecnico toscano.