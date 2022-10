Ajax-Napoli, due big saltano il match: l’annuncio dell’allenatore

Si avvicina la sfida di Champions League che vedrà scendere in campo l’Ajax ed il Napoli: due big non ci saranno alla partita.

Il bottino in Champions League, fin qui, è eccellente: due vittorie in altrettante gare disputate, sei punti e primo posto solitario in classifica. Un ruolino di marcia positivo che domani sera il Napoli, impegnato ad Amsterdam sul campo dell’Ajax, proverà ulteriormente a migliorare. L’umore in casa azzurra non potrebbe essere migliore, alla luce dell’ottimo rendimento mostrato dalla squadra di Luciano Spalletti. Lo stesso, invece, non si può dire per i padroni di casa costretti a fronteggiare un’inattesa crisi di risultati.

I Lancieri, infatti, hanno perso due delle ultime tre partite giocate: la prima con il Liverpool e la seconda in casa dell’Az Alkmaar. Sabato è poi arrivato un deludente pareggio contro i Go Ahead Eagles, che ha confermato tutte le attuali problematiche che affliggono la squadra allenata da Alfred Schreuder uscita stravolta dall’ultima sessione del mercato.

Quella di domani, per gli olandesi, rappresenta quindi l’occasione per rilanciarsi e tornare a sorridere. Il tecnico, in ogni caso, è ben consapevole delle difficoltà all’orizzonte ed oggi, nella conferenza stampa di presentazione del match, ha chiesto ai suoi di scendere in campo subito con la giusta mentalità. Per quanto riguarda la formazione, non è ancora chiaro che tipo di modulo Schreuder adotterà mentre è già certa l’assenza di due calciatori.

Napoli, l’Ajax domani dovrà fare a meno di due calciatori

L’elenco dei convocati non conterrà i nomi del difensore centrale Ahmetcan Kapland e del terzino destro Jorge Sanchez. In panchina ci sarà invece Lorenzo Lucca, che fin qui ha totalizzato 3 apparizioni (per un totale di 37 minuti) in Eredivisie. “Sono convinto che ci darà delle soddisfazioni, penso che nell’arco di qualche settimana possa crescere fisicamente” le parole di Schreuder che ha poi spiegato quali sono i giocatori del Napoli che teme maggiormente.

“Kvaratskhelia è molto forte. Dobbiamo stopparlo come squadra e cercheremo di arginarlo con tutta la fase difensiva della squadra”. Parole al miele pure nei confronti di Mario Rui: “Contro il Milan il Napoli ha dominato nella ripresa, così come contro i Rangers”. Ora si attende soltanto la conferenza di Luciano Spalletti. L’allenatore parlerà oggi, a partire dalle ore 18.45. Con lui ci sarà Alex Meret, ormai ad un passo dal firmare il rinnovo del contratto.