“Sapete che voleva fargli?”: la rivelazione su Spalletti e Kvaratskhelia

La gara di Champions con l’Ajax si avvicina per il Napoli ma intanto è emerso un particolare aneddoto riguardante Spalletti e Kvaratskhelia.

Il Napoli si gode l’ottimo avvio di stagione. Gli azzurri, in campionato, sono primi (insieme all’Atalanta) a quota 20 punti frutto di sei vittorie e due pareggi. Ottimo anche il rendimento in Champions League, dove fin qui sono arrivati due successi in altrettante gare. Un ruolino di marcia positivo, reso possibile dal lavoro compiuto in estate dal club e dal tecnico Luciano Spalletti. Il quale, da subito, si è fidato dei nuovi acquisti nonostante i dubbi di parte della tifoseria.

Perplessità spazzate via in poche settimane. I rinforzi, infatti, hanno fornito un rinnovato vigore alla squadra rendendola competitiva ai livelli più altri. Giovanni Simeone, Giacomo Raspadori e Kim Min-jae hanno rispettato le aspettative tuttavia a prendersi i riflettori è stato soprattutto Khvicha Kvaratskhelia, acquistato per circa 10 milioni dalla Dinamo Batumi.

Il georgiano, giunto in città da sconosciuto agli occhi del grande pubblico, ha avuto un impatto devastante in Serie A. Per lui, fin qui, 5 gol e 2 assist in 8 presenze complessive. Un bottino che gli ha consentito di risultare determinante per le sorti della propria squadra e meritarsi diversi complimenti, compresi quelli del tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti. Il suo rapporto con Luciano Spalletti è ottimo tuttavia, nei giorni scorsi, non è mancato un particolare momento di tensione tra i due.

Napoli, rivelato l’aneddoto riguardante Spalletti e Kvaratskhelia

Il fatto, rivelato oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’, risale al 14 settembre. Ovvero alla sfida che ha visto i partenopei battere in trasferta i Glasgow Rangers. L’ala sinistra, nell’occasione, si divorò la rete del vantaggio peccando di egoismo. Da qui la rabbia dell’allenatore azzurro: “Quella stampella voleva quasi tirargliela” spiega il quotidiano rosa, alludendo all’apparecchio ortopedico utilizzato in quel periodo dal tecnico a causa dell’infortunio al braccio.

Alla fine la situazione è rientrata, con il georgiano che ha capito l’errore commesso. Stasera in campo contro l’Ajax Kvaratskhelia, alla ricerca della prima rete in Europa con la maglia del Napoli, ci sarà. Resta da vedere a chi andranno le altre due maglie in attacco I ballottaggi riguardanti Matteo Politano e Hirving Lozano e quello tra Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori sono ancora aperti.