“Mi ha ricordato Totti”: Napoli, il paragone che fa felici i tifosi

Dopo la bellissima vittoria del Napoli contro l’Ajax, c’è stato un paragone tra un giocatore azzurro e Totti.

Dopo il successo di sabato scorso contro il Torino di Ivan Juric in campionato, il Napoli ha letteralmente surclassato l’Ajax nel terzo turno della fase a gironi della Champions League. Gli azzurri, infatti, hanno battuto i lancieri per 1-6.

Questo risultato è storico per entrambe le squadre. Infatti, per l’Ajax è la peggior sconfitta della storia nelle competizione europee, mentre per il Napoli è la vittoria europea con il maggior scarto. Oltre al punteggio finale, gli uomini di Luciano Spalletti hanno fornito una grandissima prova caratterizzata da maturità e consapevolezza.

Il Napoli, infatti, è stato bravissimo a reagire al gol iniziale siglato da Kudus. Gli azzurri, di fatto, non ha accusato il colpo, continuando a giocare come nei primissimi minuti, ovvero con personalità. Per i giocatori di Spalletti, dopo la prestazione contro l’Ajax, sono cominciati tanti paragoni ed uno di questi ha fatto felice i sostenitori azzurri.

Napoli, il paragone di De Maggio: “Raspadori mi ha ricordato Totti”

Valter De Maggio, infatti, direttore di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ si è soffermato così su un giocatore azzurro: “Raspadori contro l’Ajax mi ha ricordato Francesco Totti e non solo per i movimenti che ha fatto in campo”.

Il giornalista ha poi continuato il suo intervento: “Raspadori ha fatto aperture sia a destra che a sinistra, svariando per tutto il fronte d’attacco. Ha giocato da falso nueve. Ai tempi di Totti, Spalletti chiedeva gli stessi movimenti che Raspadori ha fatto nel corso del match contro l’Ajax”.