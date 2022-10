Napoli, la sentenza che fa gioire De Laurentiis e storcere il naso al Milan

Il Napoli si gode la vittoria sull’Ajax: oggi sono arrivati nuovi complimenti alla squadra di Spalletti, poco apprezzati dai tifosi del Milan.

Non intende fermarsi il Napoli. La larga vittoria ottenuta ai danni dell’Ajax (la terza consecutiva in Champions League) ha confermato, una volta di più, la bontà del lavoro fatto in sede di mercato dalla società e in campo dal tecnico Luciano Spalletti. La squadra, nel rettangolo di gioco, appare padrona del gioco a prescindere dall’avversario affrontato e quando inizia a tessere la propria manovra dà sempre la sensazione di poter colpire in qualsiasi momento.

A confermarlo sono i numeri: in campionato i partenopei hanno siglato 18 reti subendone appena 6 (terza miglior difesa della Serie A). In Europa, invece, ammontano a 13 a quelle realizzate. Una vera e propria macchina del gol, al quale partecipano non soltanto gli attaccanti ma anche i centrocampisti. È il caso, ad esempio, di André Zambo Anguissa (a segno due volte sabato nella partita vinta ai danni del Torino).

Proprio di questa capacità di coinvolgere numerosi giocatori ha voluto parlare Ruud Krol, durante un’intervista concessa ai microfoni di ‘Repubblica’. L’ex calciatore azzurro, in particolare, ha speso parole al miele nei confronti del Napoli paragonandolo addirittura ad una mitologica squadra del passato. “La ferocia con cui vanno a riprendersi il pallone mi ricorda il Milan di Sacchi”.

Napoli, arriva l’elogio di Krul

Un vero e proprio endorsment, destinato a far esultare di gioia la tifoseria e a indispettire i supporter rossoneri. Krul, poi, è andato avanti nella sua analisi del prolungato periodo positivo vissuto dal team di Spalletti. “Questo Napoli può fare strada, se conserverà nei prossimi mesi questo standard di forma. Siamo al cospetto di una stagione anomala, spaccata in due dai Mondiali. C’è nell’aria profumo di sorprese..”.

Le altre squadre dovranno quindi temere i partenopei. “Hanno già tavolo il Liverpool, vice campione d’Europa. Bisogna vedere come arriverà alla primavera, ma nella fase a eliminazione diretta sarà un brutto cliente per tutti”. Parole e musica per Spalletti, che vuole continuare a sognare ad occhi aperti. Nessun obiettivo è precluso.