Napoli, salti di gioia per Koulibaly: il messaggio fa impazzire i tifosi

Koulibaly, dopo la vittoria del suo Chelsea contro il Milan, ha rilasciato un messaggio che ha fatto impazzire i tifosi del Napoli.

Dopo otto stagioni ricche sia di gioie e di delusioni, l’estate scorsa c’è stato il divorzio tra il Napoli e Kalidou Koulibaly. Il difensore centrale, infatti, è stato acquistato dal Chelsea per circa 40 milioni di euro.

La cessione è stata voluta dallo stesso calciatore, che aveva voglia di cambiare aria e di giocare nel campionato più bello del mondo: la Premier League. I tifosi del Napoli, dopo un momento iniziale di sconforto, hanno cominciato ad apprezzare le doti tecniche del suo sostituto: Kim Min-Jae.

Il sudcoreano, di fatto, è entrato subito nel cuore dei napoletani sia per il suo carattere che per le sue prestazioni. Koulibaly, invece, dopo un ottimo inizio, ha sofferto il cambiamento tra il calcio italiano e quello inglese. Tuttavia il senegalese è stato uno dei migliori in campo nella vittoria del Chelsea sul Milan. Proprio dopo la gara di Stamford Bridge, il centrale ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno fatto impazzire i sostenitori azzurri.

Il messaggio di Kalidou Koulibaly: “Napoli? Sono felice per come sta andando, non me l’aspettavo”

Kalidou Koulibaly ha parlato così del momento del Napoli di Luciano Spalletti ai microfoni ufficiali di ‘Sky Sport’: “Sta giocando benissimo, sono veramente molto felice. Ho parlato con qualche giocatore e con il mister, sono molto felici. Stanno disputando sia un grande campionato che una grande Champions League”.



Il calciatore ha poi continuato il suo intervento: “Se mi aspettavo un inizio di stagione del genere da parte del Napoli? Sinceramente, non me l’aspettavo, ma ho visto dei calciatori che sono cresciuti. Non hanno più bisogno di me e di questo ne sono felice. Spero che continueranno così per tanto tempo. Per il campionato, invece, non dico niente perché a Napoli siamo scaramantici”.