Napoli, che gioia per Zielinski ad Amsterdam: è successo durante la partita

Piotr Zielinski, oltre per il grandissimo successo del suo Napoli contro l’Ajax, può esultare anche per un’altra gioia.

Il Napoli ha letteralmente surclassato l’Ajax nel terzo turno della fase a gironi di Champions League. Gli azzurri, infatti, hanno sconfitto il team olandese con un secco 1-6. Gli uomini di Luciano Spalletti sono stati bravissimi a non demordere dopo che sono passati in svantaggio per colpa del gol realizzato da Kudus.

I partenopei, infatti, non si sono scomposti e poi hanno preso il largo con la doppietta di Giacomo Raspadori e le reti realizzate da Zielinski, Kvaratskhelia e Simeone. Grazie al successo contro l’Ajax, il Napoli ha piede in mezzo agli ottavi di finale.

Al Napoli, di fatto, basta un pareggio nel match di ritorno contro i lancieri che si terrà tra una settimana allo Stadio Diego Armando Maradona. Tra i protagonisti del trionfo dell’Amsterdam Arena bisogna inserire sicuramente Piotr Zielinski, il quale ha raggiunto un obiettivo molto importante proprio ieri sera.

Napoli, che gioia per Piotr Zielinski: il polacco è diventato il 20esimo marcatore di tutti tempi del club azzurro

Il centrocampista polacco, infatti, con la rete siglata proprio contro l’Ajax, è diventato il 20esimo marcatore di tutti i tempi della storia del Napoli. Zielinski, di fatto, ha segnato il suo 44esimo gol da quando veste la maglia azzurra, raggiungendo così in questa speciale classifica l’ex bomber partenopeo Emanuele Calaiò.

Questo speciale record è certamente un’altra dimostrazione della grande stagione, visti i suoi 4 gol realizzati, del calciatore polacco. Piotr Zielinski, infatti, sembra un lontano parente del giocatore dell’anno scorso che negli ultimi mesi perse il posto da titolare.