Cremonese-Napoli, l’annuncio dell’allenatore: big assenti

Domani si giocherà il match tra la Cremonese ed il Napoli, ma in queste ore c’è stato un annuncio molto importante per la gara dello Zini.

Dopo la roboante vittoria in Champions League contro l’Ajax, il Napoli scenderà in campo domani per sfidare la Cremonese di Massimiliano Alvini. La gara dello Zini, almeno sulla carta, sembra essere in discesa per gli uomini di Luciano Spalletti che, però, dovranno comunque fare attenzione al gioco dei grigiorossi.

La Cremonese, infatti, ha solo tre punti in classifica, ma ha sicuramente raccolto meno rispetto a quello che ha prodotto in questo primo scorcio di stagione. Il team lombardo, di fatto, ha steccato solo il match casalingo contro la Lazio di Maurizio Sarri, dove ha perso per 0-4, mentre negli altri match ha sempre dato filo da torcere ai propri avversari.

Anche nell’ultimo match contro il Lecce di Marco Baroni, la Cremonese avrebbe meritato sicuramente di più rispetto al pareggio finale di Via del Mare. Spalletti, conscio di tutto questo, sa benissimo che non bisogna sottovalutare la squadra di Alvini, anche se ques’ultimo avrà più di qualche assenza per la partita contro il Napoli.

Alvini deve fare i conti con assenze importanti (LaPresse) ultimecalcionapoli.it

Cremonese-Napoli, l’annuncio di Alvini: “Okereke e Pickel dovrebbero partire dalla panchina”

E’ stato lo stesso allenatore della Cremonese a confermare in conferenza stampa qualche defezione tra le fila del suo team: : “Come sta la squadra? Contro il Napoli non ci saranno Hendry, Chiriches e Ghiglione. Okereke e Pickel, invece, non credo che giocheranno dal primo minuto, considerando che in settimana hanno saltato più di un allenamento “.

Alvini ha poi continuato il suo intervento: “Giocare contro la capolista? Per noi è una grandissima opportunità. Siamo consapevoli della forza dei nostri avversari e nutriamo grande rispetto, ma per noi è un’occasione misurarci contro una squadra così forte. Più l’avversario è difficile e più bello giocarci contro”.