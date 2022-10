Calciomercato Napoli, retroscena inaspettato: Milan beffato, ADL gongola

Oggi è emerso un retroscena di mercato riguardante un giocatore del Napoli: piaceva al Milan ma l’ultima parola è stata di ADL.

Sono diversi i motivi alla base dell’ottimo rendimento fin qui avuto dal Napoli in campionato e in Champions League. Il tecnico Luciano Spalletti, fin da quando è approdato sulla panchina azzurra, è riuscito a trasmettere alla squadra una specifica identità ed uno stile di gioco offensivo. Il club ha invece lavorato bene sul mercato, ingaggiando elementi già pronti ma con un ampio margine di crescita ulteriore.

Tra i principali colpi messi a segno dal presidente Aurelio De Laurentiis e dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli non può che rientrare André Zambo Anguissa. Il camerunese, arrivato in città il 31 agosto del 2021 da perfetto sconosciuto, nel giro di poco tempo ha ribaltato le gerarchie esistenti all’epoca diventando una delle colonne portanti della squadra partenopea.

Qualità e quantità costanti, che hanno spinto la dirigenza a prendere la decisione di acquistarlo a titolo definitivo dal Fulham per 15 milioni. Soldi ben spesi, alla luce delle prestazioni che il centrocampista ha continuato ad offrire in questo primo scorcio di stagione. Per lui, fin qui, 3 gol e 5 assist in 11 presenze complessive. Performance di alto livello che stanno di certo alimentando i rimpianti del Crystal Palace e del Milan.

Napoli, Anguissa piaceva al Milan e al Crystal Palace

Gli inglesi e i rossoneri, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘L’Equipe’, avevano messo nel mirino il calciatore già ai tempi della sua militanza al Fulham. Poi, però, l’inserimento improvviso del Napoli ha fatto saltare qualsiasi contatto esistente. Obbligando, di fatto, i due club a cambiare obiettivo di mercato e spostare altrove i propri riflettori.

A fare la differenza, in particolare, fu l’attività portata avanti dal capo scouting azzurro Maurizio Micheli il quale raccomandò in maniera forte a Spalletti proprio il profilo di Anguissa. Una scommessa vinta a pieno titolo, che ora consente alla formazione campana di avere tra le proprie fila uno dei migliori interpreti nel suo ruolo a livello mondiale.