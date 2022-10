Napoli, quando torna Osimhen? Spalletti svela tutto: annuncio in conferenza

Osimhen nella giornata odierna ha lavorato insieme al resto dei compagni: Spalletti spiega quando tornerà in campo il nigeriano.

Ultima tappa, prima del fischio d’inizio. Il Napoli, nella giornata odierna, ha continuato ad allenarsi al fine di preparare al meglio la sfida di campionato contro la Cremonese, in programma domenica alle ore 18. La squadra, dopo una prima fase di attivazione, ha svolto alcune esercitazioni volte a migliorare il possesso palla provando poi vari calci piazzati.

Alla seduta hanno partecipato tutti i calciatori della rosa, compreso Victor Osimhen la cui ultima presenza in campo risale al 7 settembre. Il nigeriano, fermo ai box in queste settimane a causa di una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro, ha svolto parte del lavoro insieme al resto del gruppo tuttavia l’elenco dei convocati conterrà il suo nome.

Ad annunciarlo, dando così una brutta notizia ai tifosi, è stato oggi il tecnico Luciano Spalletti. Il quale, durante la conferenza stampa odierna che precede la sfida, ha fatto il punto sulle condizioni del calciatore. “Non possiamo rischiare niente. Osimhen lo vogliamo a disposizione al meglio, al livello che ha, mettendo insieme tutto abbiamo deciso di dargli ancora un turno”.

Napoli, Osimhen non ci sarà contro la Cremonese

Il nigeriano, infatti, non è ancora guarito al 100%. Da qui la decisione presa dal tecnico, di concerto con lo staff medico, di concedergli ulteriore tempo per ristabilirsi ed evitare pericolose ricadute. “Per portalo domani a Cremona c’era bisogno di un allenamento differente”. Il suo rientro, quindi, potrebbe avvenire il 12 ottobre, in occasione della sfida di Champions League contro l’Ajax ma tutto dipenderà dall’esito dei prossimi controlli.

Domani a prendere il suo posto sarà uno tra Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori, entrambi ambientatisi subito al meglio nella nuova realtà. Al momento tra i due risulta essere in vantaggio l’ex Sassuolo ma il ballottaggio con l’argentino è destinato a proseguire nelle prossime ore.