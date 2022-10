Cremonese-Napoli, tre assenze eccellenti: il turnover di Spalletti

Impegno in trasferta per il Napoli di Luciano Spalletti. Il club azzurro potrebbe fare turnover nella sfida contro la Cremonese di Alvini.

Il Napoli di Luciano Spalletti continua a splendere in questo straordinario inizio di stagione. Il tecnico del club partenopeo è stato finora molto abile a gestire le risorse a disposizione e non ha intenzione di fermarsi. Il club azzurro ha ottenuto una straordinaria vittoria ad Amsterdam ed ora pensa nuovamente alla Serie A.

In questo turno di Serie A il Napoli affronterà in trasferta la Cremonese, squadra neo promossa a caccia di una reazione dopo una stagione difficile. Spalletti studia la miglior formazione possibile per questa sfida ma allo stesso tempo molto probabilmente dovrà effettuare diversi cambi.

Secondo quanto riporta Repubblica il tecnico del club partenopeo potrebbe attuare diversi cambi, consapevole di un tour de force importante nelle prossime settimane. Gli azzurri sono primi sia in Serie A che in Champions League e Spalletti vuole continuare su questo trend.

Napoli, possibile riposo per i big

Il Napoli valuta alcuni cambi e Spalletti dovrebbe riproporre Mario Rui sulla fascia. Al centro uno dei due titolari potrebbe rifiatare ed al momento Ostigard è favorito per sostituire Rrahmani che potrebbe giocare la sua seconda sfida dopo il match di Lecce. Ma questa non è l’unica novità prevista per la squadra attualmente capolista.

A centrocampo probabile l’impiego di Ndombele, favorito per sostituire Zielinski. Il polacco ha accusato una botta a centrocampo e potrebbe riposare. In attacco Politano è ancora favorito su Lozano mentre sulla fascia sinistra possibile turno di riposo per Kvaratskhelia, Elmas è favorito per sostituirlo.