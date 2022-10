Casillas fa esplodere Twitter: la verità dietro il suo messaggio

L’ex portiere spagnolo Iker Casillas ha monopolizzato Twitter con un post che ha fatto molto discutere: ecco qual è la verità sul suo tweet.

Nelle ultime ore il calcio internazionale ha regalato numerose notizie interessanti. Il Toronto FC “degli italiani”, infatti, è stato escluso dai playoff di MLS da un gol dell’ex Napoli Gonzalo Higuain. Mentre Sergio Ramos è stato espulso durante PSG–Reims, gara che ha visto emergere il nervosismo dei parigini.

A prendersi la scena è stato poi, in modo del tutto inaspettato, l’ex portiere del Real Madrid e della Spagna Iker Casillas. Non certo un nome qualsiasi, ma uno dei più forti e decorati calciatori della storia. Il suo nome è diventato di tendenza su Twitter dopo un post che ha fatto molto discutere. Poche parole, ma che in breve tempo hanno fatto il giro del mondo: “Spero che mi rispettiate. Sono gay”.

Casillas, coming out su Twitter? Ecco cos’è successo

Il post è stato interpretato da molti followers come una vera e propria dichiarazione, un coming out in piena regola. Ma la verità, come riporta il noto quotidiano sportivo spagnolo AS, sarebbe ben diversa.

Casillas infatti avrebbe scritto il post in modo provocatorio e ironico. Ironia di cattivo gusto, senza alcun dubbio considerando quanto è delicato questo argomento, ma facilmente intuibile ad esempio dalla risposta di Carles Puyol. L’ex compagno di Nazionale, rivale in tantissimi Real Madrid-Barcellona, ha infatti commentato “Iker è ora che la gente sappia di noi due” accompagnando le parole con numerosi cuori.

Sempre secondo AS il motivo scatenante del controverso post – poi rimosso dallo stesso autore – sarebbe stato il voler rispondere ai tanti giornali di gossip che mettono l’ex portiere al centro delle loro cronache rosa. Dopo aver divorziato dalla storica compagna, la giornalista Sara Carbonero con cui fu immortalato in un bacio passato alla storia nel 2010, Casillas è stato avvicinato a diverse donne.

L’ultima in ordine di tempo è stata Alejandra Onieva, sorella del designer Inigo Onieva fidanzato con una buona amica di Casillas, Tamara Falcó, aristocratico personaggio televisivo spagnolo. Una relazione che l’ex portiere aveva liquidato come semplici voci prima di passare al contrattacco su Twitter con il post che tanti hanno scambiato per un vero coming out. E che dopo aver fatto tanto discutere è stato infine cancellato.