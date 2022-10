De Laurentiis fa sul serio: il piano del Napoli per la partnership da urlo

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è una delle protagoniste assolute di questo inizio di stagione. Gli azzurri continuano a sorprendere.

Fin dal giorno del suo approdo nel mondo del calcio Aurelio De Laurentiis ha dimostrato di essere un ‘visionario’, un personaggio capace di essere determinante nella crescita delle sue proprietà. Una chiara dimostrazione è nel Napoli, una società che lui ha preso dal fallimento in Serie C e che da anni naviga al vertice della Serie A e dell’Europa.

Il club partenopeo ha dimostrato questo trend, ancora una volta, e nell’ultima sessione di calciomercato gli azzurri sono stati assoluti protagonisti. De Laurentiis ha ceduto la maggior parte dei giocatori più importanti, dimezzando quasi il monte ingaggi, ma restando comunque molto competitivo.

Il Napoli ha acquistato giocatori come Kim e Kvaratskhelia, calciatori inizialmente sconosciuti alla maggior parte dei tifosi, ma che in poche settimane hanno triplicato il proprio valore. De Laurentiis ha spesso subito grosse critiche, ma il Napoli è una delle poche proprietà con i bilanci in attivo ed una società piuttosto affidabile.

Napoli, De Laurentiis sogna l’ingresso della Apple in Serie A

Come riporta Calcio e Finanza il prossimo obiettivo del patron azzurro è portare la Serie A nel mondo Apple. Il presidente del club partenopeo sta sponsorizzando notevolmente questa possibilità con i diritti del nostro campionato che finirebbero in una delle società più importanti al mondo.

De Laurentiis ed il CEO della Apple Tim Cook si sono incontrati poche settimane fa a Napoli e probabilmente si sarà discusso anche di questo. Nell’ultimo anno la Apple ha puntato molto sullo sport, ha acquistato i diritti della MLS e potrebbe presto fare il suo ingresso in Serie A. O almeno è questo quello che si augura De Laurentiis.