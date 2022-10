“Gli hanno messo le mani addosso”: Spalletti spiazza dopo la Cremonese

Dopo la vittoria del Napoli contro la Cremonese, Spalletti ha spiazzato un po’ tutti in alcune dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa.

Il Napoli di Luciano Spalletti continua a vincere. Il team campano, infatti, ha battuto questa sera anche la Cremonese di Massimiliano Alvini con il risultato di 1-4. Nonostante le tre reti di vantaggio, gli azzurri hanno dovuto penare un po’ prima di riuscire ad avere la meglio sui padroni di casa.

I partenopei hanno cominciato bene la gara, andando in vantaggio con il rigore realizzato da Politano, ma poi hanno sofferto il ritorno della Cremonese. I grigiorossi, infatti, sono riusciti a dare più di qualche grattacapo al Napoli, riuscendo a pareggiare ad inizio ripresa con il primo gol italiano di Dessers.

Dopo la rete subita, la squadra azzurra ha mantenuto la calma ed è riuscita a vincere con i gol segnati da Simeone, Lozano e Mathias Olivera. Il Napoli ora, sfruttando anche il pareggio dell’Atalanta contro l’Udinese, è in testa da solo al campionato, ma Luciano Spalletti ha spiazzato un po’ tutti nel dopo gara.

Cremonese-Napoli, Spalletti: “A Kvaratskhelia gli hanno messo le mani addosso per tutta la partita”

Il tecnico toscano, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni in conferenza stampa: “Il rigore è netto. Poi se vogliamo fare questo giochino qui, vi faccio vedere la gamba di Mario Rui. A Kvaratskhelia gli hanno messo le mani addosso per tutta la partita, non è accettabile questo comportamento”.

Luciano Spalletti ha poi continuato il suo intervento: “La vittoria ce la siamo meritata, anche se la Cremonese ha giocato molto bene. La squadra di Alvini, infatti, non merita questa classifica. Siamo stati bravi a vincere una gara che era andata fuori dai nostri binari. Siamo in condizione, vogliamo continuare così”.