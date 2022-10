Juventus, decisione drastica del club: doccia fredda per Allegri

La Juventus riflette dopo l’ennesima sconfitta della stagione e non esclude di adottare un drastico provvedimento: sorpreso Allegri.

Due piccoli passi avanti, uno gigante all’indietro. La Juventus, dopo le vittorie ottenute ai danni del Bologna e del Maccabi Haifa, pensava di essersi messa definitivamente alle spalle le difficoltà vissute in questo primo scorcio di stagione. La sconfitta patita per mano del Milan, invece, ha dimostrato che il paziente è ben lungi dall’essere guarito. Poca intensità, dinamismo ridotto al lumicino e una capacità di far fronte all’intemperie praticamente assente.

Criticità su cui il club ha iniziato a riflettere. Il vice presidente Pavel Nedved ad esempio, nei minuti successivi alla partita di sabato, ha puntato il dito sulla preparazione fisica effettuata in estate negli Stati Uniti. La scelta di organizzare una tournée negli USA per promuovere il brand, anziché lavorare in maniera costante in un ambiente più idoneo, evidentemente non ha pagato ma le problematiche hanno anche altre cause ricollegabili anche al mercato.

Il tempo a disposizione per risalire, però, è sempre meno. Il Napoli, grazie al successo sulla Cremonese, si è portato a +10 dalla Vecchia Signora mentre in Champions League servirà una vera e propria impresa per centrare la qualificazione alla fase successiva. Per alimentare le speranze servirà fare bottino pieno martedì in Israele, poi la concentrazione si sposterà sul derby. La posizione del tecnico Massimiliano Allegri, al momento, non risulta in discussione ma la proprietà sta valutando un particolare provvedimento in caso di ennesimo scivolone.

Juventus, la scelta del club spiazza Allegri

L’idea, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, è quella di portare la squadra in ritiro ad oltranza. L’obiettivo? Ricompattare l’ambiente e “punire” i calciatori alla luce del loro deludente rendimento offerto fin qui. Una scelta drastica, che la Juventus adotterà se nella giornata di domani non dovesse arrivare la svolta tanto attesa.

Vietato sbagliare, quindi. L’allenatore, nell’occasione, ritroverà Angel Di Maria (assente a Milano per colpa dell’espulsione rimediata a Monza). Con lui, dal primo minuto, ci sarà pure Leandro Paredes, rimasto inizialmente in panchina a San Siro. Il momento decisivo è arrivato. Allegri ed il calciatori sono chiamati ad invertire il trend. La pazienza della proprietà è agli sgoccioli.