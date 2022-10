“Chelsea e City su di lui”: calciomercato Napoli, la notizia fa tremare i tifosi

Il Napoli domani giocherà il match di ritorno contro l’Ajax, ma i tifosi azzurri temono di perdere un giocatore in sede di calciomercato.

Dopo la vittoria contro la Cremonese di Massimiliano Alvini, il Napoli si appresta a sfidare di nuovo l’Ajax. Gli uomini guidati da Luciano Spalletti, infatti, domani sera giocheranno al Maradona il match di ritorno contro il team olandese.

Il Napoli contro l’Ajax ha già l’occasione di chiudere il discorso qualificazione. Di fatto, i partenopei con un pareggio saranno sicuri di approdare agli ottavi di finale di Champions League.

Lo stesso Luciano Spalletti ha ribadito in conferenza stampa l’importanza della gara di domani: “Domani ci giochiamo la qualificazione al Maradona e siamo consapevoli della reazione dell’Ajax che avrà dopo la gara di una settimana fa”. Tuttavia, nonostante il match contro i lancieri, in casa Napoli c’è la paura di perdere un giocatore chiave in sede di calciomercato.

Calciomercato Napoli, Chelsea e City hanno chiamato l’agente di Lobotka

Ciro Venerato, giornalista della ‘RAI’, ha rilasciato queste dichiarazioni a ‘Tv Luna’: “Rinnovo di Lobotka? Stiamo a buon punto. Il Napoli è disposto ad elargire 2,5 milioni di euro all’anno, mentre l’entourage del centrocampista aspirava ai 3 milioni di euro. C’è comunque fiducia nel chiudere la trattativa. Altre squadre sullo slovacco? Chelsea e Manchester City sono su di lui”.

I tifosi del Napoli, naturalmente, sperano che Lobotka rimanga il più possibile in maglia azzurra. L’ex Celta Vigo, di fatto, non ha preso solo le redini del centrocampo, ma quelle dell’intera squadra guidata da Luciano Spalletti.