Inter e Milan spalle al muro: la notizia dell’ultim’ora gela i tifosi

Inter e Milan riflettono in vista della prossima sessione di mercato: all’orizzonte c’è una brutta notizia, che rischia di cambiare i piani.

La concentrazione dell’Inter e del Milan, reduci dalle vittorie ottenute rispettivamente ai danni del Sassuolo e della Juventus, è rivolta alla prossima sfida di Champions League. I nerazzurri mercoledì faranno visita al Barcellona in un Camp Nou che si preannuncia infuocato dopo le polemiche della scorsa settimana mentre i rossoneri stasera ospiteranno il Chelsea, con l’obiettivo di vendicarsi della sconfitta patita nel turno precedente.

Al tempo stesso, però, i pensieri dei due club sono funestati dall’idea di dover effettuare, ad inizio 2023, alcune cessioni dolorose per quanto necessarie. Parliamo di Milan Skriniar e Rafael Leao, il cui futuro resta tutto da scrivere. Il primo, ad esempio, è in scadenza a giugno e fin qui i vari incontri avuti con il suo agente non si sono rivelati sufficienti per trovare la quadra in merito al rinnovo. Il difensore, al momento, guadagna 3 milioni netti e per firmare ha fatto sapere di volerne almeno 7.

Il portoghese, dal canto suo, è legato ai Campioni d’Italia fino al 2024 tuttavia a rendere complicate le trattative è la querelle in essere con lo Sporting Lisbona, che pretende dall’ala sinistra il pagamento di circa 20 milioni per essersi svincolato in maniera unilaterale nell’estate 2018. I contatti tra lui e Paolo Maldini hanno subito un rallentamento in questi giorni, allontanando di fatto la fumata bianca. Opportunità di mercato che hanno iniziato ad ingolosire il PSG.

Il PSG torna alla carica, tremano Milan ed Inter

I parigini, nonostante la folta campagna acquisti condotta dal direttore sportivo Luis Campos, ritengono ancora incompleta la rosa a disposizione dell’allenatore Christophe Galtier. A gennaio, stando a quanto riportato nell’edizione odierna di ‘Tuttosport’, si faranno quindi concretamente avanti per prendere sia Skriniar (inseguito senza successo in estate) che Leao.

Per lo slovacco, in particolare, sono pronti 20 milioni. Una cifra ritenuta adeguata, visto che il suo contratto si concluderà pochi mesi più tardi. Al Milan, invece, verranno proposti 150 milioni al fine di strappare il “sì” della dirigenza e portarlo nella città della Tour Eiffel. Una proposta choc che consentirebbe di incamerare risorse fresche, da reinvestire subito sui migliori prospetti del calcio mondiale. I prossimi saranno giorni di profonda riflessione per le società italiane. L’assalto del Paris Saint Germain incombe.