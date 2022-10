Milan, pioggia di milioni in arrivo: la notizia fa esultare i tifosi

Il Milan, in attesa di affrontare stasera il Chelsea, può sorridere: in arrivo ci sono nuovi fondi da destinare al mercato, Maldini esulta.

La vittoria dello scudetto, per il Milan, ha rappresentato soltanto il primo passo nell’ambito di un processo di crescita a lungo termine. Il fondo Redbird, infatti, intende far tornare il brand ai fasti del passato e promuoverlo il più possibile sfruttando le numerose sinergie in essere con la Warner Bros e i New York Yankees. Tutte iniziative studiate a tavolino, che consentiranno al club di ottenere nuova visibilità e fondi da destinare alle prossime operazioni di mercato.

Gerry Cardinale, ovvero il presidente del gruppo che di recente ha acquisito da Elliott le quote di maggioranza della società, è stato molto chiaro a riguardo: “Sfrutteremo la nostra rete globale di sport media per mantenere il Milan al vertice del calcio europeo e mondiale”. La crescita sarà graduale e costante, in modo tale da aumentare l’appeal dei rossoneri.

Alcuni risultati positivi sono stati già raggiunti. Puma (sponsor tecnico della squadra di Stefano Pioli) ad esempio ha deciso di rinnovare fino al 2028 il contratto già in essere, mettendo sul piatto 30 milioni netti all’anno. Una cifra in rialzo rispetto a quella concordata in passato, che di certo rappresenta un’ottima notizia per Paolo Maldini e Frederic Massara. E non ci si fermerà qua.

Milan, pioggia di milioni in arrivo grazie allo sponsor

Ulteriori fondi, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘la Gazzetta dello Sport’, arriveranno dal main sponsor Emirates. Il quale, grazie alla nuova intesa attualmente in fase di elaborazione, passerà dagli attuali 14 milioni a circa il doppio. Restano da limare soltanto gli ultimi dettagli ma la fumata bianca appare molto vicina.

Il Milan ha quindi diversi motivi per sorridere. Ora, però, la concentrazione è tutta rivolta alla sfida in programma stasera a San Siro contro il Chelsea. I rossoneri scenderanno in campo con l’obiettivo di vendicarsi della sconfitta subita nel turno precedente e ottenere punti preziosi nella corsa verso la qualificazione alla fase successiva della Champions League. Poi, una volta centrato il traguardo, a Maldini spetterà il compito di provare a blindare Rafael Leao.