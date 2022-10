Paura Inter, incidente stradale in centro città: cosa è successo

L’Inter di Simone Inzaghi è chiamata ad affrontare una sfida molto delicata a Barcellona. Il tecnico deve fare i conti con un problema.

Domani sera l’Inter sarà impegnata in una sfida delicata e molto importante contro il Barcellona. Al Camp Nou i due club si giocheranno una fetta importante della qualificazione agli Ottavi di finale e soprattutto i catalani sono obbligati alla vittoria. I nerazzurri hanno in parte due risultati su tre, ma sono comunque chiamati all’impresa.

La squadra di Simone Inzaghi è reduce da due vittorie consecutive, è tornato un pò di ottimismo dopo un inizio di stagione molto complicata. La società non ha effettuato sacrifici sul mercato, ma, rispetto allo scorso anno, è sembrato rompersi qualcosa: nel primo mese e mezzo l’Inter ha subito diverse sconfitte ed il gioco stenta a decollare.

Uno dei giocatori più in difficoltà nella squadra nerazzurra è l’attaccante argentino Lautaro Martinez. Il centravanti è in astinenza da gol da diverso tempo ed, oltre alla fase realizzativa, manca anche il gioco. Lautaro è chiamato al riscatto e ha una grande chance nella sfida in Catalogna.

Inter, incidente stradale per Lautaro Martinez

Le brutte notizie per Lautaro non sono finite e non sono relative al campo. Secondo quanto riportano i colleghi di MilanoToday l’attaccante nerazzurro è stato coinvolto ieri sera in un incidente stradale. Lautaro, alla guida della sua Lamborghini ed in auto con la compagna Agustina Gandolfo, è stato tamponato da un cittadino di Milano.

Un periodo poco fortunato per il giocatore di proprietà nerazzurra, chiamato a reagire dopo le ultime deludenti prestazioni. Il ‘Toro’ non ha riportato problemi fisici ed è pronto a difendere i colori della propria squadra.